Neue schwere Vorwürfe gegen Rapper P. Diddy: Hat er eine Minderjährige missbraucht?

P. Diddy (54) muss sich wegen Missbrauchsvorwürfen verantworten. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Es ist bereits Klage Nummer vier gegen den US-Rap-Mogul: Eine Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte und unter dem Pseudonym "Jane Doe" geführt wird, wirft dem 54-Jährigen vor, sie im Alter von 17 Jahren vergewaltigt zu haben.

In der Klage, die sie am Mittwoch bei einem Gericht in New York einreichte, heißt es laut CNN, die Frau sei 2003 Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden.

Demnach habe der Rapper die damals noch Minderjährige mit einem Privatjet von Michigan nach New York City einfliegen lassen und sie in sein Studio eingeladen, wo er ihr Drogen und Alkohol verabreicht habe.

Auf Bildern, die dem US-Promi-Portal TMZ vorliegen, ist zu sehen, wie die Klägerin in Diddys Aufnahmestudio in New York posiert und bei dem damals 34-Jährigen auf dem Schoß sitzt.

Wenig später habe Combs sie an genau diesem Ort gemeinsam mit zwei weiteren Männern sexuell missbraucht, so der Vorwurf der Frau. Neben dem Rapper sollen auch Harve Pierre, ein Freund und Geschäftspartner des Musikers, sowie ein dritter, namentlich nicht genannter Mann daran beteiligt gewesen sein.

Weil sie in den vergangenen 20 Jahren mit einer "erheblichen emotionalen Belastung und Schamgefühlen" habe leben müssen, fordert die Frau nun Schadensersatz in unbekannter Höhe.