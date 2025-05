Trotz Verlobung und Kinderwunsch: Liebes-Aus bei Michelle und ihrem Eric?

Ein glasklares Dementi hört sich irgendwie anders an, oder?

Sogar so still und ruhig, dass sogar ein Haufen Fans mittlerweile von einer Trennung ausgehen. Laut TV-Sender RTL scheint sich das Management der 53-Jährigen in Schweigen zu Hüllen, will über den Beziehungsstatus des Schützlings nichts mitteilen.

Dabei hatte das Paar erst vor zwei Jahren in der TV-Show "Schlagerboom Open Air" bei Florian Silbereisen (43) die eigene Verlobung verraten. Besonders danach soll es immer ruhiger um das Traumpaar geworden sein.

Vor zwei Jahren wagten Michelle und Eric Philippi den Schritt an die Öffentlichkeit. © Christoph Reichwein/dpa

Dabei hatte die vermeintlich große Liebe so verheißungsvoll und vor den Augen der TV-Zuschauer begonnen!

Sogar in einem Interview mit RTL-Ikone Frauke Ludowig (61) hatte die Ex-Frau von Matthias Reim (67) erklärt, dass es sie komplett erwischt habe und sie sich mit Eric alles vorstellen könne.

"Wir wollen der ganzen Welt zeigen, dass wir wirklich glücklich sind. (...) Diese Liebe passiert nur einmal im Leben." Die Gedanken an eine gemeinsame Zukunft sollen dabei so weit gegangen sein, dass die Mutter von Schlagersängerin Marie Reim (24) an weiteren Nachwuchs gedacht haben soll.

Am Altersunterschied soll es unterm Strich aber nicht gescheitert sein, heißt es. Ohnehin hat die 53-Jährige die Reaktionen auf ihre Liebe zu Eric Philippi bereits vor zwei Jahren kritisiert.

Noch sollen die zwei am 11. Juli auf der Waldbühne in Rügen auftreten. Ob das Konzert allerdings stattfinden wird, steht derzeit noch in den Sternen.