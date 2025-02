Gerichts-Schock: P. Diddys Anwalt kann "unter keinen Umständen" weiter für Rapper arbeiten

New York - Aktuell sitzt Sean "Diddy" Combs (55) im Metropolitan Detention Center in New York, bald wird er sich aufgrund von heftigen Anklagen vor Gericht verantworten müssen. Nicht einmal drei Monate vor Prozessbeginn ist nun einer seiner Anwälte abgesprungen.

Zwar gab Anthony Ricco keinen Grund an, wieso er ab sofort nicht mehr an dem Fall arbeiten möchte. In einem Gerichtsdokument, das dem People-Magazin vorliegt, gab er jedoch an, dass er "unter keinen Umständen weiter als Rechtsbeistand für Sean Combs" tätig sein kann.

Aktuell ist er noch Teil von Diddys Team. Ein Richter muss dem Antrag von Ricco erst noch stattgeben, bevor er offiziell abgezogen wird.

Abgesehen von Ricco hat der Musiker noch fünf andere Anwälte, die ihn in seinem Bundesverfahren verteidigen werden.

Übrigens: Der Zeitplan sollte durch diese mögliche Änderung nicht betroffen sein. So soll der Prozess, wie geplant, am 5. Mai starten.