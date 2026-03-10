Neuer Look überrascht! So sieht Margot Robbie nicht mehr aus

Paris (Frankreich) - Da musste der ein oder andere wohl zweimal hinschauen: Schauspielerin Margot Robbie (35) sorgte bei der Pariser Fashion Week mit ihrer neuen Frisur für Aufsehen.

Schauspielerin Margot Robbie (35) hat sich von ihren langen Haaren verabschiedet. © Fotomontage: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Tom Nicholson, picture alliance/dpa/AAP | Nadir Kinani

Die lange Mähne ist passé!

Stattdessen zog die "Barbie"-Darstellerin am Montag bei der Chanel-Show für den Herbst/Winter 2026/2027 mit einem markanten Kurzhaarschnitt die Blicke auf sich.

In einem lässigen, unaufgeregten Outfit und mit einem halblangen, gewellten Bobschnitt inklusive unaufgeräumtem Fransen-Pony posierte die 35-Jährige in Paris für die Fotografen.

Einzig ihrer Haarfarbe blieb die Blondine treu: Natürliche, goldene Strähnchen machen ihren neuen Look perfekt.