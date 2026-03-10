Neuer Look überrascht! So sieht Margot Robbie nicht mehr aus
Paris (Frankreich) - Da musste der ein oder andere wohl zweimal hinschauen: Schauspielerin Margot Robbie (35) sorgte bei der Pariser Fashion Week mit ihrer neuen Frisur für Aufsehen.
Die lange Mähne ist passé!
Stattdessen zog die "Barbie"-Darstellerin am Montag bei der Chanel-Show für den Herbst/Winter 2026/2027 mit einem markanten Kurzhaarschnitt die Blicke auf sich.
In einem lässigen, unaufgeregten Outfit und mit einem halblangen, gewellten Bobschnitt inklusive unaufgeräumtem Fransen-Pony posierte die 35-Jährige in Paris für die Fotografen.
Einzig ihrer Haarfarbe blieb die Blondine treu: Natürliche, goldene Strähnchen machen ihren neuen Look perfekt.
Bobschnitt und Pony: Margot Robbie präsentiert neue Frisur
Zu ihrem modernen Long Bob kombinierte die Schauspielerin ein schlichtes Outfit ohne viel Tamtam: Eine legere Jeans und ein helles, transparentes Oberteil rundeten den Look der Australierin ab, ohne ihrer neuen Haarpracht die Show zu stehlen.
Margot Robbies aufsehenerregender Auftritt bei der Pariser Modewoche fällt mitten in ihre Pressetour für die Romanverfilmung "Wuthering Heights - Sturmhöhe", die im Februar in den deutschen Kinos startete.
Titelfoto: picture alliance/dpa/AAP | Nadir Kinani