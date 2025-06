Neuer Prozess gegen Starkoch Alfons Schuhbeck

Der TV-Koch Alfons Schuhbeck (76) muss sich am Dienstag erneut wegen zahlreicher Vorwürfe vor Gericht verantworten. © Matthias Balk/dpa

Die zuständige Staatsanwaltschaft wirft ihm Insolvenzverschleppung in neun Fällen, Betrug in vier Fällen, versuchten Betrug in fünf Fällen und außerdem Subventionsbetrug in 19 Fällen vor.

Das Landgericht München I hatte Schuhbeck im Oktober 2022 zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt.

Die Richter waren überzeugt, dass der heute 76-Jährige 2,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen und mehr als 1000-mal in die Kasse von zwei seiner Restaurants gegriffen hat, um Geld verschwinden zu lassen.

Er gab zu, dazu ein Computerprogramm genutzt zu haben, das ein Angestellter in seinem Auftrag erstellt hatte. Nun startet dort der neue Prozess.

Am Dienstag wird Schuhbeck vor Gericht erwartet. Doch auch wenn er die Haftstrafe noch nicht abgesessen hat, wird Schuhbeck nicht aus dem Gefängnis ins Gericht kommen.