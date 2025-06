Paukenschlag um Schlager-Queen Michelle: Sie legt Hochzeit mit Eric Philippi auf Eis!

Schlagersängerin Michelle (53) geht ab Januar 2025 auf große Abschiedstournee. © Christoph Reichwein/dpa

Seit Wochen schon kochen die Gerüchte über eine mögliche Beziehungskrise des deutschen Schlager-Traumpaares mächtig hoch. Zwischenmenschliche Differenzen sollen aber nicht der Grund für den ausbleibenden Ringtausch sein.

Im Rahmen der "Schlagerboom"-Aufzeichnung äußerte sich die Blondine dann auch persönlich zu den Gründen zu Wort. "Meine bevorstehende Abschiedstournee hat aktuell oberste Priorität", betonte sie im Gespräch mit Moderator Florian Silbereisen (43).

Demnach arbeite ihr Team im Hintergrund derzeit fieberhaft daran, dass ihre erfolgreiche Karriere einen würdigen Abschluss findet. Die Tour "Zum letzten Mal - Flutlicht" startet am 18. Januar 2026 in der Emsland Arena in Lingen.

Das letzte Konzert wird am 15. Februar in der Uber Arena in Berlin steigen. An diesem Termin ist tatsächlich eine emotionale Megasause zu erwarten, denn an diesem Tag feiert Michelle gleichzeitig auch noch ihren 54. Geburtstag.