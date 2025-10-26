Nimmt Eric seiner Noch-Ehefrau die Kinder weg? Edith kann nicht mehr schweigen
Berlin - Wenige Wochen nach der Trennung spricht Edith Stehfest (30) auf Instagram über den Schmerz, ihre Kinder nicht sehen zu können - und erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Partner Eric Stehfest (36).
"Versprochen, Mama findet einen Weg, damit ich euch wiedersehen kann", schreibt die 30-Jährige in ihrer Story. Momentan würde unfair und mit Gewalt gegen sie vorgegangen werden.
"Eure Mama wollte keinen Krieg mehr ... aber wie man kämpft, das weiß ich immer noch", ergänzt sie.
Dabei richtet sie schwere Vorwürfe gegen Noch-Ehemann Eric: "Männer, welche Frauen schlagen, haben noch nie gewonnen auf dieser Welt."
Edith könne nicht mehr schweigen.
Sie erklärt, dass er jeglichen Respekt verloren habe, indem er ihr die Kinder genommen habe.
2014 lernten sich Eric und Edith kennen. Nur ein Jahr später folgte die Hochzeit. 2016 die Geburt ihres ersten Sohnes, 2021 erblickte dann Töchterchen Aria das Licht der Welt. Am 27. September dieses Jahres verkündete er die Trennung.
Eric Stehfest bezieht Stellung zu Ediths Aussage
Auch Eric findet in seiner Instagram-Story deutliche Worte zu den aktuellen Vorwürfen: "Ich habe über Monate hinweg versucht, eine friedliche und faire Lösung zu finden, gerade was die Kinder angeht."
Doch Edith habe ihn überall blockiert und habe keinen Kontakt zu den Kindern gewollt. Außerdem habe es einen schweren Vorfall im Zusammenhang mit den Kindern gegeben.
"Seitdem stehe ich im Austausch mit dem Jugendamt und habe da klare Anweisungen, an die ich mich halten muss", so der ehemalige "GZSZ"-Schauspieler.
Die Behauptungen, dass er Edith die Kinder nicht geben möchte, würden nicht stimmen. Für ihn sei es unfair, dass seine Noch-Ehefrau solche Lügen verbreitet.
"Ich hoffe immer noch sehr, dass es irgendwann eine gute Lösung geben wird, was die Kinder angeht", ergänzt der 36-Jährige.
