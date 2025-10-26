Nimmt Eric seiner Noch-Ehefrau die Kinder weg? Edith kann nicht mehr schweigen

Berlin - Wenige Wochen nach der Trennung spricht Edith Stehfest (30) auf Instagram über den Schmerz, ihre Kinder nicht sehen zu können - und erhebt schwere Vorwürfe gegen Ex-Partner Eric Stehfest (36).

Ende September verkündeten Eric (36) und Edith Stehfest (30) ihre Trennung. © Instagram/ericstehfest

"Versprochen, Mama findet einen Weg, damit ich euch wiedersehen kann", schreibt die 30-Jährige in ihrer Story. Momentan würde unfair und mit Gewalt gegen sie vorgegangen werden.

"Eure Mama wollte keinen Krieg mehr ... aber wie man kämpft, das weiß ich immer noch", ergänzt sie.

Dabei richtet sie schwere Vorwürfe gegen Noch-Ehemann Eric: "Männer, welche Frauen schlagen, haben noch nie gewonnen auf dieser Welt."

Edith könne nicht mehr schweigen.

Sie erklärt, dass er jeglichen Respekt verloren habe, indem er ihr die Kinder genommen habe.

2014 lernten sich Eric und Edith kennen. Nur ein Jahr später folgte die Hochzeit. 2016 die Geburt ihres ersten Sohnes, 2021 erblickte dann Töchterchen Aria das Licht der Welt. Am 27. September dieses Jahres verkündete er die Trennung.