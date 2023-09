Nina Bott zieht auf Instagram blank und tritt zur Erziehungs-Beichte an

Nina Bott (45) zeigt sich im Evakostüm. © Screenshot/Instagram/ninabott

Wie man Aufmerksamkeit in den sozialen Medien erregt, weiß Nina Bott offensichtlich ganz genau. Am Mittwochabend zog sie auf Instagram blank. Natürlich nur so weit, dass es von der Plattform unzensiert bleibt.

Der Hintergrund des Posts hat allerdings wenig mit dem Thema Sexiness zu tun. Nein, es ging der Schauspielerin um etwas ganz anderes: Erziehung.

"Ich glaube, ich habe heute irgendwie Mist gebaut", erklärte die Mutter von vier Kindern. "Meine Überlegenheit ausgenutzt."

Offenbar ging es bei Familie Bott am frühen Abend drunter und drüber. Die Kinder wie auch sie selbst waren hungrig und müde, erinnerte sich Nina.

"Und plötzlich gerät das wilde Toben der Jungs hier total aus den Fugen."

Ihr Lio (4) habe übertrieben und immer wieder riskiert, dass sich sein kleiner Bruder Lobo (2) verletzt.

"Ich hab natürlich versucht, das Ganze ein bisschen runter zu kochen, hab mich sehr bemüht hier Ruhe reinzubringen. Aber mein Vierjähriger wollte einfach nicht zuhören und fand meine Hilflosigkeit ziemlich amüsant."