Nina Bott platzt nach Bikini-Kritik der Kragen: "Das geht mir so auf den Sack!"

Schauspielerin Nina Bott (47) hat sich mit einem aufgebrachten Statement bei ihren Fans auf Instagram gemeldet. © Instagram/ninabott

Nachdem sie sich bereits in ihrer Story über die negativen Kommentare aufgeregt und diese als "Sexismus und Mom-Shaming" verurteilt hatte, legte sie am Samstag noch mal mit einem Video auf ihrem Profil nach.

"Das geht mir so auf den Sack!", schrieb sie zu dem Clip, in dem sie mit ernstem Blick in die Kamera schimpfte: "Frauen werden ständig bewertet und eingeengt. Ganz egal, was sie tun. Wir sind angeblich alle zu ..."

Anschließend zählte sie auf: Frauen seien "zu dick, zu dünn, zu schlau, zu glücklich, zu freizügig, zu langweilig, zu emotional, zu kühl, zu ehrgeizig, zu unsicher, zu laut, zu leise, zu fordernd, zu angepasst, zu unabhängig, zu abhängig, zu jung, zu alt, zu sexy, zu unauffällig, zu direkt".

Und gleichzeitig seien sie "zu kompliziert, zu pflegeleicht, zu eitel, zu nachlässig, zu egoistisch, zu selbstlos, zu ernst, zu albern, zu karrierefixiert, zu familienorientiert, zu viel Mutter, zu wenig Mutter, zu viel Frau, zu wenig Frau", so die Vierfach-Mama.