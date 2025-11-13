Nina Chuba gesteht Pipi-Panne auf der Bühne

Hamburg/Bremen - Das ging in die Hose! Nina Chuba gestand, dass sie während einer Show ein Pipi-Malheur hatte.

Nina Chuba (27) blieb vor der Show nicht genug Zeit für einen Toilettengang. © Christian Charisius/dpa

In ihrem Podcast "Die Leute lieben das" beichtete Cubas Drummer und Podcast-Kollege Momme Hitzemann, dass er während einer Show einen "typischen AFH hatte - Arsch frisst Hose". Weil er wusste, dass er von Kameras beobachtet wurde, konnte er es nicht ändern und "die Show nicht genießen".

"Es tut mir leid, dass deine Hose in deinem Arsch war", tröstete Nina. Ihr Tipp: "Ich würde darauf scheißen, mal aufstehen und die Hose rausholen. Weil, mein Gott, solche Dinge passieren. Das ist menschlich", so die 27-Jährige.

Wie ernst sie das meinte, stellte sie mit einem gleich darauffolgenden Geständnis klar. "Ich versuche es jetzt einfach mal ein bisschen lockerer zu machen für dich", sagte die Sängerin. Ihr sei da nämlich bei einer Show in Bremen auch etwas passiert.

"Als ich schon angekränkelt war, habe ich gemerkt, ich muss pullern vor der Show", so die Künstlerin. Doch ihr Outfit verhinderte, dass sie schnell noch mal auf die Toilette gehen konnte. "Das heißt, ich musste mit Harndrang auf die Bühne gehen", erzählt die Hamburgerin.

Als letzten Song performte sie dann "Fahr zur Hölle" - und da geschah es