Nina Chuba gesteht Pipi-Panne auf der Bühne
Hamburg/Bremen - Das ging in die Hose! Nina Chuba gestand, dass sie während einer Show ein Pipi-Malheur hatte.
In ihrem Podcast "Die Leute lieben das" beichtete Cubas Drummer und Podcast-Kollege Momme Hitzemann, dass er während einer Show einen "typischen AFH hatte - Arsch frisst Hose". Weil er wusste, dass er von Kameras beobachtet wurde, konnte er es nicht ändern und "die Show nicht genießen".
"Es tut mir leid, dass deine Hose in deinem Arsch war", tröstete Nina. Ihr Tipp: "Ich würde darauf scheißen, mal aufstehen und die Hose rausholen. Weil, mein Gott, solche Dinge passieren. Das ist menschlich", so die 27-Jährige.
Wie ernst sie das meinte, stellte sie mit einem gleich darauffolgenden Geständnis klar. "Ich versuche es jetzt einfach mal ein bisschen lockerer zu machen für dich", sagte die Sängerin. Ihr sei da nämlich bei einer Show in Bremen auch etwas passiert.
"Als ich schon angekränkelt war, habe ich gemerkt, ich muss pullern vor der Show", so die Künstlerin. Doch ihr Outfit verhinderte, dass sie schnell noch mal auf die Toilette gehen konnte. "Das heißt, ich musste mit Harndrang auf die Bühne gehen", erzählt die Hamburgerin.
Als letzten Song performte sie dann "Fahr zur Hölle" - und da geschah es
Nina Chuba: "Mir ist auf der Bühne mittlerweile wirklich alles egal"
"Da springe ich ja immer so. Ich versuche ja immer so einen Billie-Eilish-Sprung zu machen. Aber, ich sag mal so...", sagte Chuba und zögerte kurz.
"Hast du dich eingepisst?", fragte der Drummer ungläubig.
"Es war jetzt eine schwierige Situation", weicht die Hanseatin noch aus.
"Hat ein Tropfen deine Harnröhre verlassen?", hakte Hitzemann nach.
"Jaaaaa", gestand Chuba schließlich. Auch einen zweiten Tropfen bestätigte sie. "Und ich hab mich richtig erschrocken. Weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein", so Chuba. Sie habe gehofft, dass man es in ihrer braunen Hose nicht sehen würde.
"Und dann dachte ich mir: Ja, dann sieht man's halt. Mir ist auf der Bühne mittlerweile wirklich alles egal. Dann würde ich es äußern. Ey Leute, ich hab mich eingepullert", so der Megastar.
Bei TikTok veröffentlichte die 27-Jährige den Ausschnitt und bekam Zuspruch von ihren Fans. "Wie ehrlich kann man bitte sein? Sehr sympathisch", kommentierte unter anderem ein User. Ein anderer konnte sie beruhigen: "Ich war in Bremen, hat niemand gemerkt." Na immerhin.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa