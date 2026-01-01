Pünktlich im neuen Jahr: ZDF-Star erfüllt sich kuriosen Kindheitstraum

Köln/Mainz - Normalerweise steht er fürs ZDF in anderer Rolle vor der TV-Kamera: Jetzt tauscht Lutz van der Horst (50) TV-Studio gegen Kreuzfahrtschiff und erfüllt sich damit einen jahrzehntelangen Traum.

Gemeinsam mit Fabian Köster (l.) sorgt Lutz van der Horst regelmäßig in der "heute-show" für Lacher. © Rolf Vennenbernd/dpa

Viele Zuschauer kennen ihn nur als lustigen Umfrage-Vogel aus der "heute-show" - schon bald wird er auch im "Traumschiff" zu sehen sein.

Schon als Kind sei er der Magie der "Traumschiff"-Filme erlegen, verriet van der Horst vor Kurzem im Interview mit spot on news.

"Ich bin treuer Fan und schaue die Filme schon seit den 1980er Jahren." Tatsächlich habe der Kollege von Fabian Köster (30) bei den Machern jahrelang versucht, eine kleine Gastrolle abzugreifen.

"Irgendwann war es dann so weit: Sie haben tatsächlich angerufen, offenbar hatten sie schließlich Erbarmen, und haben mir die Rolle angeboten", scherzt der 50-Jährige über seine Art.

Trotz des schier endlosen Traums vom "Traumschiff" hatte van der Horst aber offenbar eine Sache aus den Augen gelassen: eine mögliche Seekrankheit. Gut, dass ausgerechnet Schauspiel-Kollegin Barbara Wussow (64) in der Nähe war und ihm helfen konnte.