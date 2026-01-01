Nach medizinischem Eingriff: Pink richtet emotionale Worte an ihre Fans

Los Angeles - Mit einem ungewöhnlich offenen Instagram-Post verabschiedete sich Sängerin Pink (46) von 2025. Den Jahreswechsel nahm die "Try"-Interpretin zum Anlass, sich noch einmal herzlich bei ihrer Familie und ihren Fans zu bedanken. Doch statt in einem glamourösen Silvesteroutfit zeigte sie sich ungeschminkt in einem Krankenhausbett.

Ungeschminkt und mit einem breiten Grinsen überraschte die Popsängerin Pink (46) ihre Fans auf Instagram. © Fotomontage/Instagram/pink

Pink verabschiedete sich in dem Post von einem Jahr, welches sie als extrem widersprüchlich beschrieb. "Dieses Jahr war für uns alle eine Herausforderung, und es reichte von absolut verheerend bis hin zu leicht ärgerlich", schrieb die Musikerin. Dennoch betonte sie, wie viel Schönheit sie trotz allem wahrgenommen habe – vor allem im Alltag mit ihren Kindern.

"Liebend und lachend, kochen und tanzen, weinen und schreien, vergeben und entschuldigen, und all der Rest unserer wunderschönen Unordnung", schwärmte Pink. Ihr Beitrag wurde jedoch besonders intim, als die 46-Jährige offen über ihre Gesundheit sprach.

Zum Jahresende habe sie bewusst innegehalten, um ihrem Körper Aufmerksamkeit zu schenken. Statt äußerlicher Eingriffe, wie einem "fancy Facelift", unterzog sich die Songwriterin nun einem medizinischen Eingriff.

Die Sängerin musste an ihren Bandscheiben im Nacken operiert werden. "Eine neue Narbe, eine neue Erinnerung daran, dass ich diesen Körper, den ich habe, schätze und ihn für alles, was er wert ist, nutze - Rock 'n' Roll ist ein Kontaktsport", kommentierte der Star.