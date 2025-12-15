Nina Chuba postet Brot-Fail: "Das habe ich nie gewollt"

Hamburg/Berlin - Sängerin Nina Chuba (27) gönnt sich aktuell eine Pause von ihrem Tour-Leben und nutzte die Gelegenheit, auf Instagram mal wieder für "mehr Realität zu plädieren". "Ich möchte mich in dieser Story auf eine nicht perfekte Art und Weise zeigen. Ich weiß, das kriegt ihr selten zu Gesicht", so die Künstlerin schmunzelnd.

Nina Chuba (27) befindet sich aktuell in ihrer Sauerteig-Back-Ära und zeigte ihren erste Fail offen auf Instagram. © Screenshot/Instagram/ninachuba (2)

Bekanntlich befindet sich Chuba derzeit in ihrer Sauerteig-Back-Ära à la Taylor Swift, die sie nicht nur auf Instagram dokumentiert, sondern auch in ihrem Podcast "Die Leute lieben das".

Dort fragte sie jüngst gemeinsam mit Podcast-Partner und Drummer Momme Hitzemann ihre Fans, auf welchen Namen sie denn ihren Sauerteig taufen soll. Denn: "Für mich ist Brot ein ewiges Essen."

Bei ihrer Reise zum perfekten Brot machte die Sängerin auch kein Geheimnis aus eigenen Missgeschicken: "Auch mir passiert manchmal ein Fehler [...]: Mein drittes Sauerteigbrot, das ich je gebacken habe, ist schiefgegangen. Es sieht so kacke aus, dass es mich extrem nervt. Es sieht aus wie ein riesengroßes Brötchen - und das habe ich nie gewollt."

Ihre (mit einer guten Scheibe Humor zu nehmende) Botschaft: Fehler passieren - selbst Superstars wie sie machen solche: "Wichtig ist, dranbleiben, weitermachen und an sich glauben: 'Ich schaffe das'", so die Sängerin.