Nachfolger gefunden? Dieser Star soll Reiner Calmund bei "Grill den Henssler" ersetzen
Köln - Im September endete bei "Grill den Henssler" eine Ära: Nach zwölf Jahren als Juror stieg Reiner Calmund (77) aus der beliebten VOX-Kochshow aus. Inzwischen scheint ein Nachfolger für das einstige Schwergewicht gefunden worden zu sein.
Und es ist kein Geringerer als "Let's Dance"-Chefjuror Joachim Llambi (61), der in die großen Fußstapfen des einstigen Fußball-Managers von Bayer 04 Leverkusen treten soll.
Nach Informationen von "BILD" wird der gebürtige Duisburger in Zukunft ein fester Bestandteil der Sendung mit Steffen Henssler (53) sein.
Schon in der vergangenen Woche sollen sechs neue Folgen der Kochshow aufgezeichnet worden sein. In der Jury soll er dabei von Jana Ina Zarrella (49) und Gastronom Alexander Herrmann (54) unterstützt worden sein.
Zunächst war nicht klar, ob es einen oder sogar mehrere Nachfolger für den 77-jährigen Calmund geben würde.
Unter anderem versuchten sich nach dem Ausscheiden des ehemaligen Fußballfunktionärs Guido Maria Kretschmer (60) und "Germany's Next Topmodel"-Juror Bruce Darnell als Wertungsrichter in der Sendung.
Für Joachim Llambi geht wohl ein Traum in Erfüllung
Jetzt scheint man sich aber für eine feste Lösung entschieden zu haben - und diese heißt Joachim Llambi.
Für den bekennenden Fan des MSV Duisburg geht damit wohl auch ein Traum in Erfüllung. Schon Anfang des Jahres, als er in einem RTL-Interview auf eine mögliche Teilnahme an der VOX-Sendung angesprochen wurde, ließ er keine Zweifel daran.
"Also, wenn man mich fragen würde: Hör mal, ... 'Grill den Henssler' ..., dann würde ich sagen: Hör mal, bin ich sofort am Start!", sagte der 61-Jährige damals, der auch bei "Europa grillt den Henssler" als Gast-Juror zu sehen sein wird.
Zumal der "Let's Dance"-Star schon Bekanntschaft mit Steffen Henssler am Herd machen konnte. Denn bei der Weihnachtsausgabe der Kochshow im Jahr 2020 trat das Duo gegeneinander an.
Damals konnte der Sternekoch das Duell für sich entscheiden. Jetzt wird er in Zukunft von dem ehemaligen Turniertänzer bewertet.
Wie "BILD" weiter berichtet, sollen die aufgezeichneten Folgen erstmals im Frühjahr 2026 zu sehen sein.
