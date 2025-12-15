Nachfolger gefunden? Dieser Star soll Reiner Calmund bei "Grill den Henssler" ersetzen

Köln - Im September endete bei " Grill den Henssler " eine Ära: Nach zwölf Jahren als Juror stieg Reiner Calmund (77) aus der beliebten VOX-Kochshow aus. Inzwischen scheint ein Nachfolger für das einstige Schwergewicht gefunden worden zu sein.

Steffen Henssler (53) bekommt bei "Grill den Henssler" einen neuen Juror. © RTL

Und es ist kein Geringerer als "Let's Dance"-Chefjuror Joachim Llambi (61), der in die großen Fußstapfen des einstigen Fußball-Managers von Bayer 04 Leverkusen treten soll.

Nach Informationen von "BILD" wird der gebürtige Duisburger in Zukunft ein fester Bestandteil der Sendung mit Steffen Henssler (53) sein.

Schon in der vergangenen Woche sollen sechs neue Folgen der Kochshow aufgezeichnet worden sein. In der Jury soll er dabei von Jana Ina Zarrella (49) und Gastronom Alexander Herrmann (54) unterstützt worden sein.

Zunächst war nicht klar, ob es einen oder sogar mehrere Nachfolger für den 77-jährigen Calmund geben würde.

Unter anderem versuchten sich nach dem Ausscheiden des ehemaligen Fußballfunktionärs Guido Maria Kretschmer (60) und "Germany's Next Topmodel"-Juror Bruce Darnell als Wertungsrichter in der Sendung.