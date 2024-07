Nina Chuba stellt sich einer Angst: "Wollte eine unabhängige Frau werden"

Wegen ihrer Angst hinterm Steuer zu sitzen, übt Nina Chuba (25) nun das Autofahren. © Christoph Reichwein/dpa

"Ich weiß ja, wie ein Auto funktioniert, aber weil ich mir selber nicht so vertraut habe in meinen Reaktionen, habe ich es mir immer nicht so zugetraut", sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Hamburg.



Nun sei sie öfter mit ihrem Auto unterwegs und habe auch ein Fahrsicherheitstraining gemacht. "Das war gut, da bin ich auch mal schnell gefahren", sagte die Wahl-Berlinerin mit einem Lachen. Sie habe ihre Hauptangst mittlerweile verloren.

Der Grund dafür, dass sie das Thema angegangen ist, war dabei simpel. "Ich hab's mir vorgenommen und wenn ich mir was vornehme, dann muss ich es leider auch machen." Und mit einem Augenzwinkern ergänzte sie:

"Ich wollte eine unabhängige Frau werden. Deswegen, das ist der Weg dahin."