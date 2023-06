Nino de Angelo soll tot sein: Das sagt der "Verstorbene" selbst dazu

Berlin - Nino de Angelo (59) zeigt sich entsetzt über seinen angeblichen Tod: Die Fake-News sind zwar bereits einige Wochen alt, dennoch äußerte sich der Schlagersänger am Donnerstag via Instagram gegenüber seinen Fans dazu.

Nino de Angelo postete ein Bild von einer der Videos, die seine angebliche Beisetzung zeigten. © Hendrik Schmidt/dpa

Einige unseriöse YouTube-Kanäle, die regelmäßig über das vermeintliche Ableben von Promis wie Maite Kelly (43), Helene Fischer (38), Stefan Raab (56) oder Vicky Leandros (70) berichten, hatten es auch auf den "Jenseits von Eden"-Sänger (59) abgesehen.

In seinem Instagram-Post vom Donnerstag gab der Schlagersänger ein Lebenszeichen von sich und schrieb: "Verdammt, in was für einer Welt leben wir mittlerweile."

Einer der Channels verriet sogar seinen Beerdigungstermin: Am 16. Juni 2023 sollte der 59-Jährige planmäßig zu Grabe getragen werden.

Doch die Trauerfeier fand natürlich nicht statt. Seinen Fans versprach der gebürtige Karlsruher: "Die Auferstehung wird dann am Samstag bei Florian Silbereisen live übertragen."