Nix mit Geheimnis! Hier plaudert Maurice Dziwak plötzlich das Baby-Geschlecht aus

Oberhausen/Köln - Mitten im Freudenrausch über seine anstehende Teilnahme am Dschungelcamp hat Realitystar Maurice Dziwak (26) ganz überraschend das Geschlecht seines ungeborenen Babys verraten.

Maurice Dziwak (26) und Freundin Leandra erwarten in Zukunft ihr erstes gemeinsames Kind. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Maurice Dziwak

Wochenlang haben die Spatzen seine Teilnahme am RTL-Erfolgsformat "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" von den Dächern gepfiffen. Seit ein paar Stunden steht fest: Maurice ist dabei!

Via Instagram meldete sich der selbst ernannte "Löwe" kurz darauf bei seiner Fangemeinde, um von den Hammer-Nachrichten zu berichten. "Wie gut sehe ich bitte in dem Video aus? Leck mich am Arsch, wirklich. Ich bin unfassbar glücklich, ein Teil davon zu sein", erklärte der 26-Jährige.

Einmal in Rage geplaudert lässt Maurice schließlich die Baby-Bombe platzen und verrät - mutmaßlich aus Versehen -, dass er künftig stolzer Papa eines kleinen Sohnes sein wird. "Meine Frau und ich bekommen unzählige Nachrichten, wie ich meine Frau bald alleine lassen könnte. Aber über Geburtstermin und den Namen meines Sohnes sprechen wir öffentlich nicht."

Autsch! Dabei hatten er und seine bessere Hälfte Leandra wochenlang versucht, das zuckersüße Geheimnis für sich zu behalten und die Fans erst später aufzuklären.