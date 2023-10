"Nord Nord Mord"-Schauspieler Oliver Wnuk bei Dreharbeiten von Hund angriffen

Sylt - Das wird er nicht so schnell vergessen! Schauspieler Oliver Wnuk (47) ist bei Dreharbeiten für die ZDF-Krimiserie "Nord Nord Mord" auf Sylt von einem Rauhaardackel in die Lippe gebissen worden.

Schauspieler Oliver Wnuk (48) wurde bei Dreharbeiten zu "Nord Nord Mord" von einem Hund gebissen. © Screenshot/Instagram/oliver_wnuk_offiziell

Eigentlich wollte der Ex von Sängerin Yvonne Catterfeld (43) mit dem Vierbeiner spielen, doch fand das wohl gar nicht so lustig. Er fühlte sich bedroht und biss zu. Und das sogar so heftig, dass Wnuk ins Krankenhaus musste, wo die Wunde genäht werden musste.

Auf seinem Instagram-Account zeigte der 47-Jährige das Ergebnis. "Au weia, da dachte ich, ich spiel' noch schnell ne Szene auf der Insel", hatte er am Donnerstag zu dem Vorfall auf der Insel Sylt geschrieben und zeigte seine frisch genähte Lippe.

"Da fühlt sich mein Spielpartner so sehr von mir provoziert, dass er mir in die Lippe beißt."

Immerhin schien Wnuk den Vorfall mit Humor zu nehmen. Sowohl das ZDF-Team als auch die Ärzte hätten schnell reagiert. Entsprechend bedankte er sich bei den Männer und Frauen im weißen Kittel, "die schnell mit Tat und Faden beiseite standen".

Zu seinem Beitrag fügte er im Scherz noch die Hashtags #shithappens, #augenaufbeiderberufswahl und #insgesichtgebissen hinzu.