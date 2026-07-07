"Notruf Hafenkante"-Star nimmt schmerzlich Abschied von vierbeinigem Familienmitglied
Hamburg - Tief traurig muss Schauspielerin Lilli Hollunder (40, "Notruf Hafenkante") Abschied nehmen. Am Montag ist ihre Hündin Momo nach 14 Jahren in ihren Armen verstorben.
Am Dienstag lässt die Schauspielerin ihrer Trauer auf Instagram freien Lauf und gedenkt ihrer geliebten Hündin mit einem eigenen Beitrag. Mit rührenden Worten nimmt Hollunder Abschied von Momo und blickt auf mehr als ein Jahrzehnt mit ihrem Haustier zurück.
"Vor 14 Jahren bin ich nach Portugal geflogen und habe dich aus dem Käfig der Tötungsstation rausgehoben", schwelgt sie in Erinnerungen. "Ich hielt dich in meinem Arm, wovon du zuerst nicht so begeistert warst. Gestern bist du in meinem Arm eingeschlafen."
Sie dankt ihrem "Schatz" außerdem für all die schönen Momente und die Freude, die sie ihr und ihrer Familie über all die Jahre beschert habe. Momo sei für Hollunder mehr als nur ein Haustier gewesen, sie sei ein Teil der Familie gewesen.
"Du hast René und mich zu einer Familie gemacht, und mich zu einer Mama", schreibt sie zu den Fotos des Mischlings. "Mein Herz ist schwer wie Blei, dass ich nur noch schreien möchte. Ich liebe dich für immer, mein Schatz. Meine Momocita!"
Arbeitskollegen zeigen Mitgefühl für Verlust
Momo scheint 14 Jahre alt geworden zu sein. Noch vor der Ehe mit ihrem Mann, Ex-Nationaltorhüter René Adler (41), hatte der "Notruf Hafenkante"-Star die Hündin gerettet.
Auch der ehemalige Profifußballer scheint das vierbeinige Familienmitglied tief in sein Herz geschlossen zu haben. Unter dem Instagram-Beitrag seiner Frau kommentierte er: "Ich vermisse sie so sehr".
Ob sich die beiden aktuell gegenseitig tröstend in die Arme schließen können, ist unklar, schließlich reist Adler aktuell alle zwei Wochen für das "MoMa" nach Berlin. Dort ist er als Experte zur Fußall-Weltmeisterschaft gefragt.
Auch Arbeitskollegen von Hollunder, wie Schauspieler Marc Barthel (36) und Rhea Harder-Vennewald (50), drückten ihr Mitgefühl zu dem Verlust aus.
Titelfoto: Screenshot Instagram/lillihollunder