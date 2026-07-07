"Notruf Hafenkante"-Star nimmt schmerzlich Abschied von vierbeinigem Familienmitglied

Hamburg - Tief traurig muss Schauspielerin Lilli Hollunder (40, " Notruf Hafenkante ") Abschied nehmen. Am Montag ist ihre Hündin Momo nach 14 Jahren in ihren Armen verstorben.

Am Montag musste Schauspielerin Lilli Hollunder (40) ihre Hündin Momo (†14) gehen lassen. © Screenshot Instagram/lillihollunder

Am Dienstag lässt die Schauspielerin ihrer Trauer auf Instagram freien Lauf und gedenkt ihrer geliebten Hündin mit einem eigenen Beitrag. Mit rührenden Worten nimmt Hollunder Abschied von Momo und blickt auf mehr als ein Jahrzehnt mit ihrem Haustier zurück.

"Vor 14 Jahren bin ich nach Portugal geflogen und habe dich aus dem Käfig der Tötungsstation rausgehoben", schwelgt sie in Erinnerungen. "Ich hielt dich in meinem Arm, wovon du zuerst nicht so begeistert warst. Gestern bist du in meinem Arm eingeschlafen."

Sie dankt ihrem "Schatz" außerdem für all die schönen Momente und die Freude, die sie ihr und ihrer Familie über all die Jahre beschert habe. Momo sei für Hollunder mehr als nur ein Haustier gewesen, sie sei ein Teil der Familie gewesen.

"Du hast René und mich zu einer Familie gemacht, und mich zu einer Mama", schreibt sie zu den Fotos des Mischlings. "Mein Herz ist schwer wie Blei, dass ich nur noch schreien möchte. Ich liebe dich für immer, mein Schatz. Meine Momocita!"