Robert Marc Lehmanns Rundumschlag gegen die Bundesregierung: "Idiotisch, blind an der Bevölkerung vorbei"

Lohmar - Robert Marc Lehmann (43) ist mal so richtig auf Zinne! Der Tierschützer übte am Montag scharfe Kritik an der Bundesregierung.

Robert Marc Lehmann (43) ließ kein gutes Haar an der Regierung. © Tobias Bruns/TAG24

Die Arbeit der aktuellen Regierung bezeichnete der Influencer in jeder Form als "komplette Katastrophe".

"Wie kann man so unfassbar krass an seiner Bevölkerung vorbei regieren? Wie kann man schutzbedürftige Kinder und Tiere so unfassbar krass ignorieren und schädigen? Mit Absicht!", so Lehmann im YouTube-Video.

"In was für einem beschissenen Land leben wir gerade eigentlich?", schimpfte der Biologe.

Lehmann wirft der Koalition vor, das Gesundheitssystem zu zerstören. "Wie kann es sein, dass in einem der geilsten Länder der Welt Leute an Hitze sterben und dass die Notaufnahmen komplett überfüllt sind, überlastet sind, das Personal nicht mehr klarkommt. Ich checke es nicht", kritisierte der Tierschützer.

Eigentlich sei er unpolitisch, weil er bei politischen Äußerungen immer "auf den Sack" bekomme.

"Aber was unsere jetzige Bundesregierung macht, ist eine komplette Katastrophe. Absolute Katastrophe in jeglicher f***ing Form", so Lehmann.