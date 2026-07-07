Ralph Siegel im künstlichen Koma: Familie gibt Gesundheits-Update
München - Seit vier Tagen liegt Ralph Siegel (80) in der Klinik Harlaching in München im künstlichen Koma. Nun hat sich die Familie des Erfolgskomponisten ("Ein bisschen Frieden", "Moskau", "Griechischer Wein") an die Öffentlichkeit gewandt.
Gegenüber der Deutsche Presse-Agentur bestätigte die Familie die Echtheit eines Instagram-Beitrags. Darin schrieben Siegels Ehefrau Laura und seine Töchter Giulia und Alana:
"Die gesamte Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater. Er befindet sich aktuell im künstlichen Koma, kann jedoch bereits selbstständig atmen. Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage."
Die Familie bittet darum, von Spekulationen abzusehen und nur gesicherte Informationen zu verbreiten.
"Weitere Auskünfte oder Interviews werden wir derzeit nicht geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis und die Wahrung unserer Privatsphäre", heißt es in dem Statement weiter.
Zahlreiche prominente Freunde der Siegel-Familie wie Schauspielerin Jenny Elvers (54) und Ex-Spielerfrau Simone Ballack (50) kommentierten den Instagram-Beitrag mit einem Herz.
Ralph Siegel hat noch einen großen Traum
Ralph Siegel litt in den vergangenen Jahren an mehreren schweren Erkrankungen, darunter Krebs, und ist zudem von der schmerzhaften Nervenerkrankung Polyneuropathie betroffen.
Über 2000 Lieder hat Siegel im Laufe seiner Karriere komponiert und/oder produziert - darunter Titel wie "Fiesta Mexicana" und "Ein bisschen Spaß muss sein".
Sein größter Erfolg war "Ein bisschen Frieden": Mit diesem Song gewannen er und Sängerin Nicole (61) 1982 den damals noch "Grand Prix Eurovision de la Chanson" genannten Eurovision Song Contest.
Ein erneuter Antritt bei dem internationalen Musikwettbewerb bleibt Siegels großer Traum. Zu seinem 80. Geburtstag im vergangenen September erklärte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur:
"Es reizt mich einfach, nochmals mit Deutschland zu starten."
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa