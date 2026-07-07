Ralph Siegel im künstlichen Koma: Familie gibt Gesundheits-Update

München - Seit vier Tagen liegt Ralph Siegel (80) in der Klinik Harlaching in München im künstlichen Koma . Nun hat sich die Familie des Erfolgskomponisten ("Ein bisschen Frieden", "Moskau", "Griechischer Wein") an die Öffentlichkeit gewandt.

Ralph Siegel und seine Frau Laura bei der Verleihung des bayerischen Maximiliansordens im vergangenen Jahr. © Peter Kneffel/dpa

Gegenüber der Deutsche Presse-Agentur bestätigte die Familie die Echtheit eines Instagram-Beitrags. Darin schrieben Siegels Ehefrau Laura und seine Töchter Giulia und Alana:

"Die gesamte Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater. Er befindet sich aktuell im künstlichen Koma, kann jedoch bereits selbstständig atmen. Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage."

Die Familie bittet darum, von Spekulationen abzusehen und nur gesicherte Informationen zu verbreiten.

"Weitere Auskünfte oder Interviews werden wir derzeit nicht geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis und die Wahrung unserer Privatsphäre", heißt es in dem Statement weiter.

Zahlreiche prominente Freunde der Siegel-Familie wie Schauspielerin Jenny Elvers (54) und Ex-Spielerfrau Simone Ballack (50) kommentierten den Instagram-Beitrag mit einem Herz.