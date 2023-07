Nova Meierhenrich wird Opfer von Vandalismus: "Ich hoffe, du kommst in die Hölle"

Ob die Moderatorin den Fall zur Anzeige gebracht hat, verriet sie nicht. Aber dafür, was gegen betrübte Laune hilft. "Freunde treffen."

Einfach so entfernen ließe sich der Lack außerdem nicht.

"Ich finde, Vandalismus ist einfach so die unterste Schiene. Das ist einfach so willenlose, grundlose Zerstörung von Eigentum von anderen", echauffierte sich die 49-Jährige bei ihren Followern. "Wer auch immer das war, Ich hoffe, du kommst in die Hölle", wünschte sie den Tätern.

Dies erklärte sie jetzt ihren Followern erbost in ihrer Instagram-Story. Ihr Tag habe schon "total beschissen" begonnen, so die Moderatorin.

Nova genießt die Aussicht aus ihrem geliebten Van Baghira. © Screenshot/Instagram/nova_meierhenrich

Nova ist gerne mit ihrem Camper unterwegs und genießt das Leben als Vangirl.

"Bei mir ist das immer so eine spontane Sache", verriet sie im Februar dieses Jahres im Gespräch mit TAG24 im Rahmen einer Premiere in Hamburg. Das sei auch ihrem Beruf geschuldet, so die 49-Jährige.

"Der (Camper) ist so eingerichtet, dass ich morgens einsteigen kann und losfahren kann. Und so mache ich es halt auch immer. Dann geht's mal an die Nordsee nur, und dann nach Dänemark oder Schweden. Manchmal auch nur ein Wochenende."

Für den Sommer hatte die 49-Jährige damals allerdings größere Pläne und hoffte für eine länger Zeit nach Portugal zu kommen. Ob das noch klappt?

Es bleibt der abenteuerlustigen Nova zu wünschen.