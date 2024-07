Nun offiziell: Marco Cerullo und Christina Grass sind kein Paar mehr

Nienburg - Alles aus! Marco Cerullo (35) und Christina Grass (36) haben am Sonntag offiziell ihre Trennung bestätigt. Das Paar lernte sich 2019 in der RTL-Kuppelshow " Bachelor in Paradise " kennen und lieben - nun gehen beide getrennte Wege.

Marco Cerullo (35) bestätigte am Sonntag die Trennung von Christina Grass (36). © Bildmontage: Instagram/marcocerullo_official (Screenshots)

Schon länger waren bei Instagram Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus zwischen den Reality-Stars kursiert, da sowohl Marco als auch Christina vor einigen Wochen plötzlich sämtliche Pärchen-Fotos von ihren Kanälen verbannt hatten.

Nachdem beide zunächst nicht auf die Trennungs-Spekulationen ihrer Anhänger eingegangen waren, brachte der 35-Jährige jetzt Licht ins Dunkle.

In seiner Story hatte Marco am Sonntagmittag zu seinen rund 138.000 Fans gesprochen und erklärt, dass ihn bereits zahlreiche Nachrichten erreicht hätten, in denen seine Community wissen wollte, "was los sei".

"Ja, Christina und ich sind kein Paar mehr", offenbarte er nun mit ernstem Ausdruck und erklärte im selben Zuge, dass die beiden sich schon vor sechs Wochen getrennt hätten.

Gründe für das Beziehungs-Aus nannte der 35-Jährige darüber hinaus aber nicht und beließ es zunächst bei seinem knappen Statement.