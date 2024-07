Offiziell! Ralf Schumacher outet sich und zeigt neuen Partner

Ralf Schumacher ist glücklich vergeben, ein neuer Instagram-Post zeigt seinen neuen Partner. © Federico Basile/Ipa Sport/IPA via ZUMA Press/dpa

Der ehemalige deutsche Rennfahrer verkündete am heutigen Sonntagabend mit einem Posting auf Social Media die erfreuliche Nachricht: "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", so der 49-Jährige auf Instagram.

Vor traumhafter Kulisse ist der Bruder von Formel-1-Ikone Michael mit einem Mann zu sehen, beide lassen Arm in Arm den Blick in die Ferne schweifen.

Unter dem Beitrag beglückwünschten ihn Fans. Auch Promi-Dame Carmen Geiss (59) gratulierte und ließ mit ihren Worten tief blicken.

"Du hast den besten Partner Étienne, den man sich nur vorstellen kann. Nach zwei Jahren könnt ihr endlich eure Liebe der Welt zeigen", schrieb die 59-Jährige.