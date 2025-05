Kleines Detail, große Frage: Hat Ralf Schumacher seinen Etienne heimlich geheiratet?

Saint-Tropez (Frankreich) - Eine vermeintlich harmlose Bilderserie auf Instagram könnte nun die Gerüchteküche rund um Ralf Schumacher (49) ordentlich anheizen. Hat der TV-Kommentator seinen Freund Etienne (35) etwa still und heimlich geheiratet?

Ist der Blick auf den rechten Ringfinger von Etienne (l.) ein vielsagendes Indiz für eine Heimlich-Hochzeit? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Ralf Schumacher

Erst zur Weihnachtszeit des vergangenen Jahres hatte der Bruder von F1-Rekordweltmeister Michael (56) damit geliebäugelt, eines Tages noch einmal vor den Traualtar zu treten.

Angesichts einiger Fotos auf Instagram könnte der jüngere Schumi diese Gedanken bereits in die Tat umgesetzt haben. Eigentlich hatten er und Etienne nur vor, dessen Wein vor traumhafter Kulisse zu promoten.

"Wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass unser Étienne Sparkling jetzt an einem anderen schönen Ort in Saint-Tropez erhältlich ist", heißt es in der dazugehörigen Caption.

Ein kleines Detail fällt während der charmanten Werbung allerdings auf: Ralf und Etienne tragen den gleichen roséfarbenen Ring am rechten Ringfinger!

Auf gleich vier von fünf Fotos hatte der 35-Jährige offensichtlich noch versucht, seine rechte Hand gekonnt zu verstecken. Wäre da nicht ein klitzekleiner Moment der Unachtsamkeit.