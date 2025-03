Nach Tod von F1-Legende Eddie Jordan (†76): So rührend nimmt Ralf Schumacher Abschied

Saint-Tropez (Frankreich) - Die Meldung vom Tod von Formel-1-Legende Eddie Jordan (†76) machte am Donnerstag die Runde. Inzwischen hat auch der achtfache Grand-Prix-Sieger Ralf Schumacher (49) Abschied von einem seiner ersten Förderer genommen.

1997 holt Eddie Jordan Ralf Schumacher in sein Team und verschafft ihm somit sein Königsklassen-Debüt. © John Marsh/PA Wire/dpa

Via Instagram meldete sich der Bruder des siebenfachen Weltmeisters Michael (56) am Donnerstagvormittag zu Wort, um dem 76-Jährigen die letzte Ehre zu erweisen.

"Wir hatten eine großartige Zeit in Kapstadt. Deine Liebe zur Musik und die vielen Liveauftritte sind unvergesslich. Ich kann es kaum glauben, dass du den Kampf gegen die Krankheit verloren hast."

Gemeint ist damit dessen Prostata- und Blasenkrebs, den Eddie Jordan erst im Vorjahr öffentlich gemacht und damit die komplette Formel 1 geschockt hatte.

Zuletzt hatte der 76-Jährige in seinem Podcast mit Ex-Rennfahrer David Coulthard (53) über seine Krankheit gesprochen, dabei kein Detail ausgelassen. "Der Krebs hat in das Becken und die Wirbelsäule gestreut, er war also ziemlich aggressiv."