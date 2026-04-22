"Ohne sie hätte ich diese Karriere nicht machen können": Ehefrau von DDR-Ikone Winfried Glatzeder ist tot

Berlin - Für Winfried Glatzeder (80), Film-Star aus DDR-Zeiten, ist eine Welt zusammengebrochen. Vor knapp drei Monaten erlag seine geliebte Marion (†78) der unheilbaren Lungenkrankheit COPD. Nun spricht er das erste Mal seit dem Tod seiner Ehefrau über die schwere Zeit und die Trauer, die ihn seitdem begleitet.

Trotz seines hohen Alters ist Winfried Glatzeder (80) noch immer im Fernsehen und in den Kinosälen zu sehen. Erst im vergangenen Jahr erschien der Film "Kundschafter des Friedens 2". (Archivfoto) © Uwe Meinhold

Marion war für den 80-Jährigen jederzeit der Fels in der Brandung. "Ohne sie hätte ich diese Karriere gar nicht machen können", erklärt er in einem Interview mit "Superillu".

"Sie hat den Haushalt geschmissen, das Familienleben organisiert und mir den Rücken freigehalten - und all das während ihres Studiums und der Arbeit als Lehrerin."

Zwar sei Marions Tod bereits knapp drei Monate her, doch die Trauer verfolgt den bekannten DDR-Schauspieler auf Schritt und Tritt. Seit sie nicht mehr da sei, sei ein "großer Teil [seines] Lebens weggebrochen". Die gemeinsamen Söhne unterstützen ihren Vater zwar in allen Belangen, "aber ich muss da alleine durch", erzählte der Filmstar, den Tränen nahe.

Marion und Winfried Glatzeder waren seit 1967 ein Paar, bereits drei Jahre wurde geheiratet.

Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, von denen einer - Robert Glatzeder (55) - selbst als Schauspieler tätig und somit in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist.