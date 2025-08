Ausgerechnet sie! Mit dieser Frau steht Olli Pocher plötzlich vor der Kamera

Alles in Kürze

Im Dschungelcamp 2024 machte Cora Schumacher im Dschungelcamp öffentlich, eine Affäre mit Olli Pocher gehabt zu haben. © Bildmontage: RTL, Monika Skolimowska/dpa

Den damaligen Schilderungen zufolge soll ihr der Comedian aus dem Nichts geschrieben und gefragt haben, ob er vorbeikommen könne - der Rest ist pikante Geschichte, die Interesse geweckt hat.

Die Rede ist von Cora Schumacher (48)!

Nun haben sich die beiden erstmals vor laufender Kamera getroffen und in Pochers neuer App entspannt über diverse Themen ausgesprochen.

Unter anderem die Homosexualität von TV-Experte und Coras Ex-Mann Ralf Schumacher (50) war für den Wahl-Kölner mehr als ein Jahr nach dessen Coming-out noch einmal von großem Interesse.

"Es war immer ein offenes Geheimnis, dass man sagt, 'Ja, der Ralf. Der ist einfach so. Und die Cora ist vom Willi Weber zur Seite gestellt, hat einen 10-Jahres-Vertrag. Wenn der ausläuft, ist das vorbei.' Ich sag' dir nur das, was die Leute so erzählt haben", fasste Olli zusammen.