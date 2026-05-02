Oliver Pocher packt aus: Darum schickt er Söhne auf ein Internat nach Spanien

Köln - Dass er seine Zwillingssöhne auf ein Internat nach Spanien geschickt hat, brachte Oliver Pocher (48) zu Beginn des vergangenen Jahres viel Kritik ein. Jetzt offenbart der Comedian, was ihn zu dem drastischen Schritt bewogen hat.

Oliver Pocher (48) wehrt sich gegen die Kritik, seine 14-jährigen Zwillingssöhne auf ein spanisches Internat geschickt zu haben. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

Nachdem seine erste Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (43) mit den gemeinsamen Kids aus Miami (USA) nach Köln zurückgekehrt war, besuchten diese dort eine Privatschule. Doch Elian und Emanuel (beide 14) hatten Probleme, sich den neuen Bedingungen anzupassen.

Als keine Besserung eintrat, zogen ihre Eltern die Reißleine: Die beiden kamen auf ein Golf-Internat in Marbella. "Das haben wir vorher angekündigt: Ich habe gesagt, wenn das nicht funktioniert, ist es die einzige Chance", erklärt Pocher im Podcast "Tommy Unlocks".

Ohne Vorwarnung passierte das Ganze also nicht. In einem ernsten Gespräch mit seinen Söhnen stellte der 48-Jährige zuvor klar: "Ihr seid ja nicht doof, ihr seid ja faul oder irgendwas anderes. Wenn ihr hier nicht pariert […], dann müssen wir einen anderen Weg finden."

Am Ende hat es nicht funktioniert. Während Tochter Nayla (15) sich gut in der internationalen Schule in Köln zurechtgefunden hatte, mussten ihre Brüder den Weg nach Spanien ins Internat antreten.