Überraschung in Tokio: Olli Pocher zeigt seine zwei kleinen Söhne
Tokio (Japan) - Eigentlich hält Oliver Pocher (48) seine Kinder strikt aus der Öffentlichkeit raus. Im Urlaub machte der Comedian jetzt allerdings eine Ausnahme.
Mit seinen zwei jüngsten Söhnen weilt der TV-Star aktuell in der japanischen Metropole Tokio. Auf Instagram gewährt er seiner treuen Fan-Gemeinde währenddessen immer wieder ein paar Einblicke in den spektakulären Trip.
Unter anderem postete er in seiner Story ein gerahmtes Foto von Michael Jackson (†50) als dieser im Dezember 1996 selbst in Tokio zu Gast war und eine Wand signierte, vor der nun auch Olli mit seinen kleinen Söhnen posierte.
Dazu schrieb er: "Kinder fasziniert, dass sie auch jetzt da waren!" Auf dem Schnappschuss hält der fünffache Familienvater seinen jüngsten Nachwuchs ganz stolz auf beiden Armen. Die Gesichter der Jungs verdeckte er jedoch geschickt mit zwei großen XXL-Herz-Emojis.
Natürlich war der kurze Jacko-Moment aber nicht das einzige Highlight auf der Reise in das Land der aufgehenden Sonne, wie weitere süße Schnappschüsse aus dem privaten Fotoalbum seines Smartphones beweisen.
Kinderlos allein Zuhause: Harte Tage für Pocher-Ex Amira Aly
Von einer Aussichtsplattform aus blickte das Trio auch noch auf den schneebedeckten Fuji - einen Vulkan, der mit einer Höhe von 3776,24 Metern über dem Meeresspiegel zugleich auch den höchsten Berg Japans markiert.
Darüber hinaus besuchte Olli mit seinen kleinen Söhnen einen örtlichen "Streichelzoo". Und auch eine obligatorische Tempel-Tour durfte nicht fehlen. "Japanische Kultur muss auch sein", stellte der Kölner Komiker dazu klar.
Während Pocher die Zeit mit seinen Sprösslingen in vollen Zügen zu genießen scheint, sitzt seine Ex-Frau Amira Aly (33) derzeit kinderlos in ihrem Kölner Zuhause und bläst vermutlich mächtig Trübsal.
Unter Tränen hatte sie kürzlich bereits verraten, dass die Kinder mit ihrem Papa auf eine "sehr lange" Reise gehen werden. Es sei die längste Trennungsphase seit die Ehe mit dem TV-Moderator im Jahr 2023 in die Brüche gegangen ist.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/oliverpocher (Screenshot), Felix Hörhager/dpa