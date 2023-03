Oliver Pocher kriegt einfach nicht genug: Diese beiden Promi-Damen bekamen nun ihr Fett weg!

Auslöser des Angriffs ist ein Selfie von Iris, dass sie scheinbar genau in dem Moment aufgenommen hat, in dem Noch-Mann Peter aus der Dusche steigen wollte und dabei belustigt in die Kamera lächelt.

Auch am Dienstag fackelte der gebürtige Hannoveraner nicht lange und ließ in seiner Story nicht ein einziges gutes Haar an der Mami von Daniela Katzenberger (36)! "Achtung: Diese Frau hat schwer einen an der Waffel!", schrieb Oli zu einer Momentaufnahme aus dem Badezimmer von Iris.

Auch auf Influencerin Diana zur Löwen (28) scheint sich der Comedian eingeschossen zu haben. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher

Zu viel Humor für Oli, der im Laufe der vergangenen drei Jahre für seinen Rundumschlag in den sozialen Netzwerken bekannt wurde und monatlich die "Bratpfanne des Monats" verleiht.

"Und befreien sie DIESEN Mann... Er ist nackt und braucht Hilfe!!", witzelt der Ex-Sidekick von Harald Schmidt (65) über die Liebelei von Dschungelbegleitung Yvonne Woelke (41).

Glück für Iris, dass sich Hyäne Oli nicht nur vollends auf sie schmiss, sondern in der Zwischenzeit ein weiteres prominentes Opfer ausmachte. Auch Investorin und Influencerin Diana zur Löwen (28) fiel dem frechen Familienvater zum Opfer und wurde via Story in der Luft zerrissen und nachgeahmt.

Grund dafür ist eine Story, die die 28-Jährige auf TikTok teilte. "Wollte euch nur Bescheid geben, dass ich in den nächsten 5 Stunden nicht auf TikTok erreichbar bin, weil ich mit zwei Start-ups telefoniere und überlege, ob ich dieses Jahr mein 10. Investment tätigen will", so zur Löwen, die sich in der Vergangenheit mit ihren vermeintlichen Finanztipps selbst zur Schau stellte.

Der Pocher'sche Gegenschlag folgte umgehend! "Wollte euch nur Bescheid geben, dass ich in den nächsten 5 Stunden atmen, was essen und vielleicht was trinken werde... danach werde ich in 3 Start-Ups investieren... danach bin ich wieder für euch da", lautete die süffisante Reaktion des fünffachen Vaters.