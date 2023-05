Oliver Pocher schenkt seinem Vater Reise, doch der taucht einfach nicht auf

Köln/Manchester – Dieser Plan ging gehörig nach hinten los! Oliver Pocher (45) hat seinem Vater Gerhard eine ganz besondere Reise geschenkt, doch am Tag des Abflugs musste der Comedian plötzlich alleine in den Flieger steigen.

Oliver Pocher (45) und sein Vater Gerhard standen schon gemeinsam für das RTL-Format "Papa & Pocher auf Reisen" vor den TV-Kameras. © Montage: Instagram/Screenshot/Oliver Pocher, Instagram/Oliver Pocher

Das zwei Generationen-Duo war am heutigen Mittwoch schon in aller Frühe auf den Beinen. Olli meldete sich in einer Instagram-Story aus dem Flughafen und verriet den Grund für seine verkürzte Nachtruhe.

"Der frühe Vogel f*ckt den Wurm, oder so ähnlich ... Morgen ist ja Vatertag und da habe ich dieses Jahr eine Kleinigkeit, auf die ich mich sehr freue", verkündete er seinen rund 1,7 Millionen Followern. "Und zwar fliege ich mit meinem Vater zum Champions-League-Halbfinalrückspiel Manchester City gegen Real Madrid."

Das Mega-Event in der Königsklasse des europäischen Klub-Fußballs ist zwar restlos ausverkauft, doch Olli hat es offenbar dennoch geschafft, zwei der heiß begehrten Tickets zu ergattern.

Vor dem einmaligen Stadionerlebnis stand das Vater-Sohn-Duo jedoch vor einer unerwartet großen Herausforderung. So wartete Olli am Frankfurter Flughafen unter wachsendem Zeitdruck auf seinen Vater, doch der kam und kam einfach nicht ...