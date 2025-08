Fiese Attacke auf Oliver Pocher! Gigi Birofio platzt nach Unfall-Drama der Kragen

Köln - Völlig unverletzt hat Realitystar und Womanizer Gigi Birofio (26) am Wochenende einen Unfall überstanden. Nach fieser Kritik von Oliver Pocher (47) pfeffert Gigi nun ordentlich zurück und attackiert den Comedian empfindlich.

Oliver Pocher (47) dürfte die Attacke von Gigi Birofio (26) ganz empfindlich treffen. © Rolf Vennenbernd/dpa

An der Seite von TV-Kumpel Yasin Mohamed (34) war der Halbitaliener am Freitag in einen heftigen Verkehrsunfall verwickelt, kam allerdings wegen einiger Schutzengel ohne schwere Blessuren davon.

Seinen Umgang mit dem Ereignis rief (natürlich) auch Promi-Schreck Pocher auf den Plan, der kurz darauf das Meldebedürfnis des 26-Jährigen an den Pranger stellte. "Übrigens, bei Unfällen auf der Autobahn mit überhöhter Geschwindigkeit gilt die allgemeine Influencer-Faustregel: Erst filmen, dann um den Rest kümmern! Die Follower möchten mitgenommen werden."

Zu viel für Gigi!

Über Instagram holte der "Love Island VIP"-Kandidat zur Retourkutsche aus. "Du Fisch mit fünf Augen existierst nur noch, weil du über Reality-Leute reactest. Sonst existierst du gar nicht, weil du selber nicht weißt, wie du über die Runden kommst."

Besonders schmerzen dürfte den Fünffach-Papa aber ein Kommentar!