Oliver Pocher holt ihn zurück: Umstrittener Sänger löst Shitstorm gegen Comedian aus

Vier Jahre war der Ex-DSDS-Juror Xavier Naidoo (52) verschwunden, zog sich während der Pandemie ins stille Kämmerlein zurück.

Jetzt also sein öffentliches Comeback! "Ich will ja nicht zu viel sagen, aber Xavier Naidoo ist in da house", kündigte Fünffach-Daddy Oli seinen Gast an.

Anstatt dass die Menge jedoch in tosenden Applaus verfällt, hielt die sich vornehmend zurück. Zu groß offenbar weiterhin die Meinungsverschiedenheit in den Köpfen rund um die überstandene Pandemie.

Seine Internet-Fans hatte Oli mit dieser Aktion jedenfalls nicht ganz auf seiner Seite. Kommentare wie "Schwurbel-Xaver, ernsthaft?", "Dem noch eine Bühne geben, geht gar nicht" oder "Wer macht das Catering? Attila Hildmann?" waren mehrfach in der Kommentarspalte des Beitrags zu lesen.

Bei vielen seiner Anhänger dürfte die Ex-Affäre von Cora Schumacher (47) damit endgültig in Ungnade gefallen sein.