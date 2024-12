Sandy offenbart Familienzuwachs, Oli Pocher verliert die Fassung: "Bitte nicht!"

Köln - Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden haben jeweils fünf Kinder, davon drei gemeinsame. Derzeit leben sie in der Domstadt alle unter einem Dach. Als die 41-Jährige nun weiteren Familienzuwachs ankündigt, findet der Comedian deutliche Worte!

Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) waren von 2010 bis 2014 miteinander verheiratet. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder. © Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshot)

Die neue Podcast-Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt" beginnt diesmal ungewohnt traurig. "Meinem Vater geht's gerade nicht ganz so gut", berichtet der 46-Jährige. Seinem Onkel ebenfalls nicht. Letzterer ist inzwischen sogar verstorben.

Laut eigener Aussage durchlebt Oli derzeit eine "schwierige, nicht besonders angenehme" Zeit. Hinzu kommt die komplizierte Patchwork-Situation mit seinen beiden Ex-Frauen, die spätestens an den Weihnachtsfeiertagen ihren Höhepunkt findet.

Zusätzlichen Stress kann der Entertainer daher nicht gebrauchen. Deshalb passt ihm Sandys neuester Plan auch so gar nicht in den Kram. Die Blondine will ihren Familienhund Dexter als X-Mas-Präsent für die Kids nach Deutschland holen.

Noch wartet die treue Fellnase im sonnigen Miami auf seine Überführung ins nasskalte Mitteleuropa. Eigentlich hätte dies schon längst passieren sollen, doch leider kam der Pass nicht rechtzeitig, wie Hundemama Sandy preisgibt.