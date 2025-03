Oliver Pocher plötzlich mitten im Frauen-Getümmel: Was ist hier nur los?

Auf der Beautymesse nahm sich Oliver Pocher ausreichend Zeit für die Wünsche seiner Fans. © Screenshot/Instagram/Oliver Pocher

Seit dem Liebes-Aus mit der Mutter seiner Kinder vier und fünf ist es im Liebesleben des Hannoveraners ziemlich still geworden.

Erst im vergangenen Sommer wurden Gerüchte laut, Olli hätte mit einer Influencerin angebandelt und zusammen die Olympischen Spiele in Paris besucht.

Jetzt wagt der Fünffach-Papa ganz offensichtlich den Sprung in die Öffentlichkeit und lässt sich an der Seite zahlreicher Frauen ablichten. Statt Singlebörse steht für den 47-Jährigen parallel etwas ganz anderes im Vordergrund: sein Besuch auf der Beautymesse in Düsseldorf.

In einer der riesigen Hallen hat sich der Podcaster mit seiner Marke "Fayble" breit gemacht, will die veganen UV-Nagellacke und Raumdüfte so einer breiteren Masse präsentieren und weitere Zielgruppen erreichen.