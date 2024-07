Shitstorm wegen Taylor-Swift-Konzert: Jetzt meldet sich Oliver Pocher zu Wort!

Es sei auch eine interessante Geschichte, dass schon "ein T-Shirt dafür sorgt", Beschimpfungen in den sozialen Medien einstecken zu müssen.

Um aber zumindest die "Swifties" wieder auf seine Seite zu bekommen, hat der "Schwarz und Weiß"-Interpret schon was geplant. "Umgekehrt werde ich aber auch nächste Woche zum Rammstein-Konzert sicherlich in einem Taylor-Swift-T-Shirt gehen", kündigt der 46-Jährige an.

Aber warum hat der gebürtige Hannoveraner überhaupt ein Rammstein-T-Shirt in Gelsenkirchen angehabt? "Ich hatte auf dem Taylor-Swift-Konzert ein Rammstein-T-Shirt an, weil ich dachte, das ist einfach lustig. Kann man mal machen", führt der Oli weiter aus.

"Ich hatte die Woche über ein bisschen Shitstorm", gibt er in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" preis.

Der Kölner Comedian war bei einem Konzert von Taylor Swift (34) in Gelsenkirchen zu Besuch. © Marius Becker/dpa

Bereits beim Konzert sei er von einer empörten Frau verbal angegriffen worden. Demnach würde so etwas gar nicht gehen, denn so ein Taylor-Swift-Konzert sei ein Safe Space für Frauen, wo man nochmal als Frau machen kann, was man wolle, wie man wolle.

Seine Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (41) kann die Haltung des Comedians jedoch nicht verstehen. Deshalb will sie wissen, warum er genau dieses Outfit gewählt habe.

"Ich habe einfach nur gesagt, weil es lustig ist. Weil auf dem Rammstein-T-Shirt steht Gelsenkirchen hinten drauf und die spielen jetzt noch mal in Gelsenkirchen", wiederholt sich der fünffache Vater.

Weiter führt er aus: "Ich finde es sehr witzig, wenn dann Till Lindemann in Gelsenkirchen mit der Peniskanone wieder alles einschäumt und ich sage: 'Guck mal, 'Shake It Off' ist doch eine gute Nummer."

Dabei handelt es sich um einen Song von Taylor Swift, den sie auch auf der "Eras Tour" spielt. Übersetzt heißt das ganze "abschütteln". Dies scheint also der Humor zu sein, den Oli witzig findet.