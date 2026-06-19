Sohn von Oliver Pocher im Krankenhaus! "Hatte eine hochemotionale Amira am Telefon"

Köln - In Momenten wie diesen ziehen sie an einem Strang! Oliver Pocher (48) hat jüngst einen mehr als aufgebrachten Anruf seiner Ex-Frau Amira Aly (33) erhalten. Einer der beiden gemeinsamen Söhne hat sich verletzt und musste sogar genäht werden.

Mit Ex-Frau Amira Aly hat Oliver Pocher nicht nur einen Podcast betrieben, sondern auch zwei Söhne in die Welt gesetzt. © -/Podimo/dpa

Eigentlich bekriegen sich Olli und Amira seit der Trennung vor zweieinhalb Jahren in regelmäßigen Abständen - der Kinder wegen muss dann aber ein gemeinsamer Nenner gefunden werden.

Den hat es den neuesten Sätzen von Olli erst vor Kurzem gegeben, als sich die 33-Jährige aufgebracht bei ihm gemeldet habe.

Denn unmittelbar nach einem Auftritt in seiner Heimatstadt Hannover berichtete Amira über einen Notfall ihres Sohnes. "Da hatte ich eine hochemotionale Amira am Telefon, als ich da gerade von der Bühne runtergegangen bin", schildert Olli in der neuesten Folge der "Patchwork Boys".

Wie der Comedian weiter ausführt, habe sich sein Sohnemann auf eine Absperrkette gesetzt und das Gleichgewicht verloren. "Und dann ist er mit dem Gesicht zuerst aufgeschlagen."

Das schmerzhafte Ergebnis: zwei ausgeschlagene Schneidezähne und eine Platzwunde an der Lippe, die mit sieben Stichen genäht werden musste.