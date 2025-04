Zoff eskaliert! Fler droht Oliver Pocher öffentlich Schläge an

Und plötzlich geht es auch um Ollis Mama Jutta! Die wird nämlich kurzerhand genutzt, um den Ex von Amira Aly (32) zu dissen. "Irgendwelche unbekannten Mädels können im Internet irgendwelche Sachen erfinden (...) und ein Oliver Pocher steigt noch darauf ein ... Du bist ein kleiner H*******n und deine Mutter werde ich f****n, wenn ich dich sehe", so Flers Worte bei Instagram.

Für Oliver Pocher (47) dürften die brutalen Androhungen kein Kavaliersdelikt sein. © Dieter Menne/dpa

Endgültig abwimmeln lässt sich Fler, der Anfang des Jahres eine empfindliche Schlappe gegen Bushido (46) hatte hinnehmen müssen, aber nicht - im Gegenteil!

Kaum hat Pocher seine Nachricht verfasst und dem 43-Jährigen geantwortet, sieht er scheinbar keinen anderen Ausweg mehr, als Olli zu drohen. "Warte ab, du lustiger Hund. Warte ab. Du wirst Schläge bekommen und dich nie wieder davon erholen."

Ob die gewalttätigen Androhungen ein juristisches Nachspiel für Fler haben werden, hat Pocher bislang nicht verraten. Mit den Worten "Instagram ein Ort der Liebe guten Laune. Wie viele Straftaten möchtest du hier androhen? Fler: ja!" ist die Sache für den 47-Jährigen abgehakt.

Und Fler? Der kündigt derweil an, in den nächsten Tagen auf der Streaming-Plattform Twitch live gehen und Tacheles sprechen zu wollen. "Mich interessiert nicht eure Cancel Culture, eure Benimmregeln, eure woke Scheiße und was ihr in der Industrie hinter meinem Rücken über mich redet ..."