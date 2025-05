20.05.2025 15:32 Kult-Dragqueen Olivia Jones gesteht: "Muddi hat sich verliebt"

Olivia Jones zeigt sich auf Instagram verliebt - und zwar in ein ganz besonderes Objekt. Doch was genau hat das Kult-Gesicht der Stadt so begeistert?

Von Sekina Cakar

Hamburg - Olivia Jones (55) ist nicht nur eine der schillerndsten Persönlichkeiten Hamburgs, sondern auch eine echte Trendsetterin! Auf Instagram sorgte sie mit einem charmanten Video nun für Aufsehen. Olivia Jones (55) entdeckt im neuen Westfield Hamburg-Überseequartier ihr neuestes Interior-Highlight. © Fotomontage: Instagram/oliviajoneshamburg "Muddi hat sich verliebt": Am Dienstagnachmittag postete Entertainerin Olivia Jones auf der beliebten Plattform ein Video mit genau diesem Satz. Doch wen oder besser gesagt "was" meint sie damit genau? Im Hintergrund hört man die 55-Jährige ganz begeistert sagen: "Ich bin hier im neuen Westfield-Einkaufszentrum [Hamburg]. Das ist echt ein Riesending!" Dann schwenkt die Kamera zu dem Tisch, an dem der schillernde TV-Star sitzt, und zeigt eine pinke, flauschige Tischlampe. Dann sagt sie: "Und die Lampe ist ja super." Olivia Jones Olivia Jones hofft auf Skandale: "Bunter Gegenentwurf zu Kaschmir-Nazis auf Sylt" Mit ihrem typischen humorvollen Charme fügt Olivia außerdem hinzu: "Die könnte ich ja super als Brosche oder als Haarschmuck mitnehmen. Das ist ja ein geiles Ding." Lampe gesucht! Olivia Jones bittet ihre Community um Hilfe Promis wie Olivia prägen nicht nur die Entertainment- und Kulturszene, sondern beeinflussen auch Lifestyle-Trends! (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa "Muddi", wie Olivia von ihren Fans liebevoll genannt wird, hat mit diesem Video mehr als nur ein kurzes Statement abgeliefert. Die Lampe ist in ihrem Post zum heimlichen Star geworden - stylisch, außergewöhnlich und genau der Eyecatcher, der perfekt in ihre Bar und den Show-Club passen könnte, wie es in ihrem Beitrag heißt. In ihrem Instagram-Post ruft Olivia ihre Community dazu auf, ihr bei der Suche zu helfen: "Habt ihr 'ne Idee, wo man diese geile stylische Lampe kaufen kann?" Für alle Design- und Interior-Fans ist das eine spannende Challenge - und wer weiß, vielleicht findet sich ja jemand, der der Kiez-Ikone mit einem Tipp weiterhilft.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa