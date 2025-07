Besondere Anfrage: Olivia Jones will Friedrich Merz zeigen, wie "sexy Vielfalt" ist

Hamburg - Mit rund 300 Gästen hat Olivia Jones (55) am Dienstagabend das dritte Sommerfest ihrer Kult-Kieztouren in ihrer eigenen Bar auf der Großen Freiheit in Hamburg gefeiert. Neben dem 15-jährigen Bestehen von "Olivias Wilde Jungs" und dem Relaunch des legendären Kostümfundus der Drag-Queen wurde natürlich auch wieder die Vielfalt groß zelebriert und wie gewohnt klare politische Haltung gezeigt.

Mit diesem Bild lud Olivia Jones (55) Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) als Collab-Partner auf Instagram ein. © kult-kieztouren.de

In diesem Sinne rief Olivia Jones auch am Dienstagabend bei ihrer Begrüßungsrede alle Anwesenden dazu auf, ein gemeinsames Foto vom "ganzen Zirkus" in den sozialen Netzwerken zu posten – und dabei einen ganz bestimmten Mann zu markieren: Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU).



Sie selbst ging mit einem Gruppenbild von der Bühne aus als gutes Vorbild voran: "Als Collab-Partner markiere ich unseren Fritze Merz in Berlin. Ich möchte ihm nämlich zeigen, wie sexy Vielfalt ist und das Vielfalt wesentlich besser als Einfalt ist."

Friedrich Merz hatte zuletzt mit einer Aussage in der ARD-Talkshow "Maischberger" vom 1. Juli für Empörung gesorgt, als er - angesprochen auf die Entscheidung von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (52), am CSD-Tag keine Regenbogenflagge am Bundestag zu hissen – erklärte: "Der Bundestag ist ja nun kein Zirkuszelt, auf das man beliebig Fahnen hisst."

"Drag ist immer politisch", betonte Jones bereits in einem früheren Gespräch mit TAG24. Gerade in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Spaltung. "Ich kenne noch Zeiten, wo wir auf der Straße demonstriert haben und uns Journalisten wirklich gefragt haben: Ist es denn überhaupt noch nötig? Deutschland sei so tolerant. Doch diese Zeiten sind leider, leider Gottes vorbei", so die 55-Jährige.