Leben von Dragqueen-Ikone Olivia Jones wird verfilmt

Das Leben von Olivia Jones (bürgerlich Oliver Knöbel, 55) wird verfilmt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Rolle des zwei Meter großen Künstlers übernimmt dabei Johannes Hegemann (29), wie Florida Film mitteilte.

Der Schauspieler ist festes Ensemble-Mitglied am Hamburger Thalia Theater und gab in dem Film "In Liebe, eure Hilde" an der Seite von Schauspielerin Liv Lisa Fries sein Spielfilmdebüt.

Die Mutter von Knöbel spielt Annette Frier (51).