Olivia Jones bekommt besonderes Geschenk: "Werde zum Teppichluder"

Hamburg - Olivia Jones (55) hat ein besonderes Geschenk geliefert bekommen. Und das von Entertainment-Kanone Julian F.M. Stoeckel (38). Das neue Schmuckstück ziert ab sofort den Boden des "Fummelfundus" der Dragqueen.

Julian F.M. Stoeckel (38, r.) präsentiert Olivia Jones (55) seinen selbst designten Teppich. © Screenshot Instagram/oliviajoneshamburg

In einem Instagram-Video des Kanals der Drag-Ikone ist zu sehen, wie Stoeckel schwer bepackt die heiligen Kostümhallen der 55-Jährigen auf der Großen Freiheit in Hamburg betritt. Auf dem Rücken einen Teppich:

"Ich bin doch jetzt Teppichdesignerin und habe dir einen Teppich mitgebracht. Einen Teppich aus meiner Kollektion", schreit der 38-Jährige, während er die Dragqueen mit seinem Präsent überrumpelt und das gute Stück auf dem Boden ausbreitet.

"Ich werde noch zum Teppichluder hier", witzelt Olivia. "Wir könnten uns jetzt beide ausziehen." Aber sie scheint in der Tat begeistert über den Einzug des Designerteils. "Hast du den selbst gemacht?", will die Reeperbahn-Legende wissen.

"Ja, ich war in Bangladesch und hab ihn selbst geknüpft", scherzt der Berliner. Gedacht sei das Prachtexemplar eigentlich für Villen oder Jachten, wo sich Olivia ja sonst so herumtreibe, lacht er. "Aber von mir aus kannst du ihn hier liegen lassen."

Und so soll es sein: Stoeckels kreierte Bodendeko mit beigen, braunen und blauen Schnörkelelementen soll im Raum über der "Olivia Jones Bar" bleiben. "Dann kannst du jedem sagen, der Stoeckel hat das Museum schöngemacht."