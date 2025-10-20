Waschmaschine statt Friseur? Olivia Jones lüftet haariges Geheimnis um ihre Mähne

Hamburg - Schrille Outfits und bunte, hochtoupierte Perücken - das Markenzeichen von Olivia Jones (55). Doch gutes Aussehen braucht Zeit - und Pflege. Jetzt lüftet die Vize-Dschungelkönigin ein Geheimnis: Was passiert eigentlich am Haarwaschtag einer Dragqueen?

Olivia Jones (55) erklärt in einem Video, wie ihr Haarwaschtag abläuft. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich bin total im Stress. Heute ist Haarwaschtag!", kündigt die Reality-Queen in ihrem aktuellen Reel auf Instagram mit einem Augenzwinkern an.

Um echtes Haar handelt es sich bei der Mähne auf dem Kopf der 55-Jährigen wohl kaum. Doch auch eine Perücke muss gepflegt werden. Dafür zuständig: "Hairy Potter" Karl, der als Experte für das "Haupthaar" von Olivia verantwortlich ist.

So ein Haarwaschtag kann da schon mal einige Zeit in Anspruch nehmen. Schließlich macht die Mähne der TV-Legende so einiges mit. "Nach zig Kult-Kiez-Touren und Show-Auftritten sehen die so aus", erklärt Perücken-Experte Karl, während er die zerzausten pinken Haarbündel in die Kamera hält.

Was tun, um sie wieder frisch aussehen zu lassen? Schritt eins: "sanfte Handarbeit" bei einem Shampoo-Bad zum Einweichen. Der Experte demonstriert, wie er das Haar in ein Wasserbad gibt und die Perücke vorsichtig darin nass macht.