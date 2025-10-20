Waschmaschine statt Friseur? Olivia Jones lüftet haariges Geheimnis um ihre Mähne
Hamburg - Schrille Outfits und bunte, hochtoupierte Perücken - das Markenzeichen von Olivia Jones (55). Doch gutes Aussehen braucht Zeit - und Pflege. Jetzt lüftet die Vize-Dschungelkönigin ein Geheimnis: Was passiert eigentlich am Haarwaschtag einer Dragqueen?
"Ich bin total im Stress. Heute ist Haarwaschtag!", kündigt die Reality-Queen in ihrem aktuellen Reel auf Instagram mit einem Augenzwinkern an.
Um echtes Haar handelt es sich bei der Mähne auf dem Kopf der 55-Jährigen wohl kaum. Doch auch eine Perücke muss gepflegt werden. Dafür zuständig: "Hairy Potter" Karl, der als Experte für das "Haupthaar" von Olivia verantwortlich ist.
So ein Haarwaschtag kann da schon mal einige Zeit in Anspruch nehmen. Schließlich macht die Mähne der TV-Legende so einiges mit. "Nach zig Kult-Kiez-Touren und Show-Auftritten sehen die so aus", erklärt Perücken-Experte Karl, während er die zerzausten pinken Haarbündel in die Kamera hält.
Was tun, um sie wieder frisch aussehen zu lassen? Schritt eins: "sanfte Handarbeit" bei einem Shampoo-Bad zum Einweichen. Der Experte demonstriert, wie er das Haar in ein Wasserbad gibt und die Perücke vorsichtig darin nass macht.
Olivia Jones: So werden die Perücken der Dragqueen gepflegt
Im nächsten Schritt kommt die Mähne schließlich in die Waschmaschine - doch nicht etwa einfach so. Um das Haar zu schonen, packt Karl die Perücken in einen Stoffbeutel, bevor der Waschgang in der Maschine die restliche Arbeit erledigt.
"Und dann kann sich das schon mal über Nacht zu meiner Wäsche gesellen und braucht dann nur noch ein bisschen Pflege", erklärt der Profi weiter, während er die Mähne tatsächlich zwischen anderen Kleidungsstücken auf den Wäscheständer zum Trocknen hängt.
"Dann sehen die direkt wieder so aus", präsentiert er schließlich das Ergebnis: perfekt gestylte Perücken, die bereit sind, erneut getragen zu werden. "Sie sind wind- und wetterfest", ergänzt Olivia stolz und zeigt sich begeistert vom Ergebnis.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot Instagram/oliviajoneshamburg, Rolf Vennenbernd/dpa