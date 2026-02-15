Olympia-Held Fabian Hambüchen über verpasste Jugend: "War mir alles scheißegal"

Köln/Bergisch Gladbach - Fast zehn Jahre liegt der Gold-Triumph von Fabian Hambüchen (38) bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro inzwischen zurück. Nun hat der Ex-Turner verraten, wie hart sein Weg an die Spitze wirklich war - und wie viel er dafür opfern musste.

Fabian Hambüchen (38) ist der letzte deutsche Turner, der sich bei Olympischen Sommerspielen zum Sieger krönen konnte. (Archivbild) © THOMAS COEX / AFP

"Ich habe mit vier damals angefangen", erinnert sich der heute 38-Jährige im BILD-Podcast an seine ersten Schritte in der Turnhalle. Schnell sei ihm dann klar geworden, dass er irgendwann nicht nur die größte Sportbühne überhaupt betreten, sondern dort auch alle anderen Athleten in den Schatten stellen will.

Diesem großen Traum ordnete er in seiner Jugend alles unter. Während seine Altersgenossen auf Partys die Sau herausließen, gerne mal einen über den Durst tranken und einfach ihre Freizeit genossen, wuchs Hambüchen selbst überwiegend in der Turnhalle mit harter Arbeit, Training und ganz viel Magnesia auf.

Bereuen tut er das nicht. "Das war mir alles scheißegal", meint Hambüchen, der aufgrund seiner nur 1,68 Meter Körpergröße einst auf den Namen "Turnfloh" getauft wurde. Einzig eine Sache bereut er heute: Dass er nicht zu seinem eigenen Abi-Ball gegangen ist, sondern stattdessen im Trainingslager war. "Das ist das Einzige, was ich nicht nachholen kann", erzählt er.

Die logische Folge der harten Arbeit: In Athen gab der gebürtige Bergisch Gladbacher mit 16 Jahren sein olympisches Debüt und qualifizierte sich im Einzel für die Finals am Reck und im Mehrkampf. Es folgten EM-Titel am Reck in den Jahren 2005 und 2007 sowie die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften 2007.

Der erste große Karriereknick kam dann bei Olympia 2008. Statt auf Platz eins landete der damalige Top-Favorit nur auf dem dritten Rang. Hambüchen war anschließend so enttäuscht, dass er seine Bronzemedaille kaum anschauen konnte. "Ich habe das Ding gehasst", erzählt er. Schließlich sei der dritte Platz für ihn "die größte Niederlage überhaupt" gewesen.