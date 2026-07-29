Oscar-Preisträger Glen Hansard stirbt bei Motorradunfall

Dublin - Der irische Musiker und Schauspieler Glen Hansard ist am Mittwochmorgen im Alter von 56 Jahren bei einem tragischen Motorradunfall in Dublin ums Leben gekommen.

Glen Hansard (†56) wurde bekannt durch den Film "Once", in dem er die Hauptrolle spielte. © VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie die irische Tageszeitung "Irish Independent" berichtet, war Hansard in den frühen Morgenstunden am Mittwoch mit seinem Motorrad unterwegs, als es zu einem folgenschweren Sturz kam.

Gegen 4.30 Uhr eilten Rettungskräfte zu dem Musiker. Obwohl er noch vor Ort behandelt wurde, konnte ihm nicht mehr geholfen werden - wenig später wurde er für tot erklärt.

Die genaue Ursache des Sturzes ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Der 56-Jährige begann seine Karriere als Straßenmusiker in Dublin und wurde international durch den Film "Once" bekannt, in dem er die Hauptrolle spielte.