"Ich flehe euch an": US-Moderatorin richtet eindringliche Worte an Entführer ihrer Mutter

New York (USA) - Es ist ein Fall, der einfach nicht loslässt: Seit Anfang des Jahres fehlt von Nancy Guthrie (84) jede Spur. Nun hat sich ihre Tochter Savannah Guthrie (54) erneut in einem emotionalen Video auf Instagram an die Entführer gewandt.

Nach einer Pause aufgrund des Entführungsfalls ihrer Mutter hat Savannah Guthrie (54, Foto) ihre Moderatoren-Tätigkeit wieder aufgenommen. © Evan Vucci/AP/dpa

"Wir befinden uns in einem Albtraum, der nicht endet. Nichts hat sich an unserer Situation geändert", berichtet die sichtlich mitgenommene Moderatorin der NBC-Morgensendung "The Today Show" in dem am Montag (Ortszeit) geposteten Clip.

Um "das Loch in unseren Herzen zu stopfen", würde die Familie niemals aufhören, nach der 84-Jährigen zu suchen. Anschließend richtet Guthrie eindringliche Worte direkt an die Entführer ihrer Mutter: "Ich bitte euch, flehe euch an! Trefft die richtige Entscheidung! Helft uns, sie zu finden! Sagt uns, wo wir nach ihr suchen sollen!"

Es sei niemals zu spät, das Richtige zu tun, so die US-Amerikanerin. Sie wolle die belastende Ungewissheit beenden und mit dem Kapitel endlich abschließen, heißt es weiter.

Schon seit fast sieben Monaten verharrt die Familie in diesem Schwebe-Zustand. Seit dem 1. Februar ist Nancy Guthrie aus ihrem Haus in Tucson im US-Bundesstaat Arizona verschwunden.