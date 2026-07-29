"Ich flehe euch an": US-Moderatorin richtet eindringliche Worte an Entführer ihrer Mutter
New York (USA) - Es ist ein Fall, der einfach nicht loslässt: Seit Anfang des Jahres fehlt von Nancy Guthrie (84) jede Spur. Nun hat sich ihre Tochter Savannah Guthrie (54) erneut in einem emotionalen Video auf Instagram an die Entführer gewandt.
"Wir befinden uns in einem Albtraum, der nicht endet. Nichts hat sich an unserer Situation geändert", berichtet die sichtlich mitgenommene Moderatorin der NBC-Morgensendung "The Today Show" in dem am Montag (Ortszeit) geposteten Clip.
Um "das Loch in unseren Herzen zu stopfen", würde die Familie niemals aufhören, nach der 84-Jährigen zu suchen. Anschließend richtet Guthrie eindringliche Worte direkt an die Entführer ihrer Mutter: "Ich bitte euch, flehe euch an! Trefft die richtige Entscheidung! Helft uns, sie zu finden! Sagt uns, wo wir nach ihr suchen sollen!"
Es sei niemals zu spät, das Richtige zu tun, so die US-Amerikanerin. Sie wolle die belastende Ungewissheit beenden und mit dem Kapitel endlich abschließen, heißt es weiter.
Schon seit fast sieben Monaten verharrt die Familie in diesem Schwebe-Zustand. Seit dem 1. Februar ist Nancy Guthrie aus ihrem Haus in Tucson im US-Bundesstaat Arizona verschwunden.
Savannah Guthrie wendet sich in einem Video auf Instagram erneut an die Entführer
Nancy Guthrie soll nicht mehr am Leben sein
Aufgrund eindeutiger Spuren gehen die Ermittler von einer Entführung aus. Damals seien Blutspuren nahe der Haustür gefunden worden. Außerdem zeigen Bilder einer Überwachungskamera einen maskierten Mann, der in der Tatnacht die Veranda betritt.
Ob und in welcher Höhe eine Lösegeldforderung existiert, geben die Behörden bis heute nicht bekannt.
Bereits im Februar soll Savannah Guthrie ein Schreiben von den Entführern erhalten haben, in dem stand, dass ihre Mutter bereits nicht mehr lebe. Die mutmaßliche Mitteilung sei damals bei verschiedenen Medien eingegangen, in Absprache mit den Kriminalbeamten jedoch nicht veröffentlicht worden. Von Guthrie selbst wurde das alles aber nie offiziell bestätigt.
Ob tot oder lebendig - für die Star-Journalistin sei wichtig, endlich Gewissheit im Fall ihrer entführten Mutter zu haben. "Bringt sie nach Hause", fordert die 54-Jährige in ihrem Post.
Titelfoto: Bildmontage: Ty ONeil/AP/dpa, Screenshot/Instagram/@savannahguthrie