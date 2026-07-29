Neuer Look von Laura Wontorra: So sieht die Moderatorin nicht mehr aus
Marbella (Spanien) - Wochenlang hat sich Laura Wontorra (37) mit langer Mähne rund um die Mega-WM bei den TV-Zuschauern gemeldet. Jetzt hat die Moderatorin einen buchstäblichen Cut gemacht und sich von einem Teil ihrer Haarpracht verabschiedet.
Schon seit einigen Jahren steht die Tochter von Kult-Moderator Jörg Wontorra (77) als Sport-Host im Rampenlicht, die WM in den USA, Kanada und Mexiko war ihr bisheriges Karrierehighlight.
Für ein anderes Highlight hat die 37-Jährige jetzt mit ihrer neuen Frisur gesorgt. Statt langer, dunkelbrauner Mähne trägt die Freundin von Sky-Moderator Riccardo Basile (34) ab sofort Longbob.
Die Bremerin hat sich demnach von ihren Extensions getrennt. Das hat sie - ohne große Worte zu verlieren - in einem simplen Urlaubsvideo aus Marbella "verraten".
In dem Video zu sehen: Laura Wontorra steht zunächst auf einer Treppe, posiert in einem dunklen Zweiteiler und dreht sich mehrfach von links nach rechts.
Auch das Streichen durch die neue auffällige Frisur darf nicht fehlen. Dazu schreibt sie: "Endlich zurück an meinem Lieblingsort" - gemeint ist damit der Urlaubsort Marbella.
Laura Wontorra genießt Urlaub in Marbella
Ihre Fans sind angesichts des erkennbaren Umstylings völlig aus dem Häuschen, hinterlassen binnen weniger Stunden Hunderte Kommentare und Tausende Likes.
"Wooow Haare auch 10/10", schreibt eine Userin. Eine Zweite ist vom Urlaubslook der 37-Jährigen ebenso begeistert und haut in die Tasten: "Das sieht super fresh aus mit den etwas kürzeren Haaren", heißt es in der Reaktion.
Allzu lange kann die Moderatorin ihre Seele aber nicht baumeln lassen - denn schon in kurzer Zeit stehen für sie die Vorbereitungen für die neue Saison in der Bundesliga 2026/27 auf dem Programm.
Während sie selbst wöchentlich für DAZN vor der Kamera steht und durch die Stadien tingelt, wird Freund Riccardo Basile für Pay-TV-Sender Sky auf Stimmenjagd gehen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Wontorra, Arne Dedert/dpa