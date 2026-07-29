Neuer Look von Laura Wontorra: So sieht die Moderatorin nicht mehr aus

Marbella (Spanien) - Wochenlang hat sich Laura Wontorra (37) mit langer Mähne rund um die Mega-WM bei den TV-Zuschauern gemeldet. Jetzt hat die Moderatorin einen buchstäblichen Cut gemacht und sich von einem Teil ihrer Haarpracht verabschiedet.

Ohne Extensions und mit deutlich kürzeren Haaren genießt Laura Wontorra (37) ihren Sommerurlaub. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Laura Wontorra

Schon seit einigen Jahren steht die Tochter von Kult-Moderator Jörg Wontorra (77) als Sport-Host im Rampenlicht, die WM in den USA, Kanada und Mexiko war ihr bisheriges Karrierehighlight.

Für ein anderes Highlight hat die 37-Jährige jetzt mit ihrer neuen Frisur gesorgt. Statt langer, dunkelbrauner Mähne trägt die Freundin von Sky-Moderator Riccardo Basile (34) ab sofort Longbob.

Die Bremerin hat sich demnach von ihren Extensions getrennt. Das hat sie - ohne große Worte zu verlieren - in einem simplen Urlaubsvideo aus Marbella "verraten".

In dem Video zu sehen: Laura Wontorra steht zunächst auf einer Treppe, posiert in einem dunklen Zweiteiler und dreht sich mehrfach von links nach rechts.

Auch das Streichen durch die neue auffällige Frisur darf nicht fehlen. Dazu schreibt sie: "Endlich zurück an meinem Lieblingsort" - gemeint ist damit der Urlaubsort Marbella.