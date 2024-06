Ottifanten gehen auf große Fahrt: Die Idee kam Otto Waalkes beim Fahrradfahren

Hamburg - Dichtes Fotografengedrängel an dem Hamburger Landungsbrücken hat am Donnerstagvormittag für Aufsehen gesorgt. Im Zentrum der Begierde: Otto Waalkes (75) und ein neuer Roter Doppeldecker voller Ottifanten. Der Wahl-Hamburger ließ es sich nicht nehmen, die Passagiere der elefantösen Jungfernfahrt persönlich zu begrüßen.

Am Donnerstag weihte Otto Waalkes (75) den Ottifanten-Bus offiziell ein. © Tag24/Madita Eggers

Die Idee für die Zusammenarbeit mit dem Hamburger Stadtrundfahrten-Unternehmen sei bei seinen regelmäßigen Fahrradtouren durch Hamburg entstanden, wie Otto gegenüber TAG24 verriet.

"Ich habe immer diesen Bus gesehen und merkwürdige Zeichen darauf entdeckt und dachte dann: 'Da wäre doch Platz für Ottifanten gewesen.' Und jetzt sind sie da!"

Viele verschiedene Motive schmücken den Doppeldeckerbus. Darunter knutschende Ottifanten auf dem Mariendom und einer im stilechten gelben Regenkostüm.

"Ich habe verschiedene gezeichnet und die dann bei der Stadt eingereicht und die meinten: 'Die nehmen wir, die finden wir toll.' Und die Leute haben ja auch Spaß daran", so der 75-Jährige weiter.

Otto selbst hatte am Donnerstag auch sichtlich Spaß daran, seine Zeichnungen in Aktion zu sehen. "Ich finde es wunderbar, dass die Ottifanten jetzt so präsent sind." Zum ersten Mal tauchten diese 1973 auf einem Plattencover des Künstlers auf und sind mittlerweile genauso berühmt wie ihr Erschaffer.