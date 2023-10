Otto Waalkes verrät: Diesen Kniff hat er sich von Udo Lindenberg abgeschaut

Für den Komiker Otto Waalkes (75) gab es in Hamburg ein Debüt. © TAG24/Franziska Rentzsch, penguinrandomhouse.de/dpa

"Ich fasse es nicht, wir haben Otto Waalkes zu Gast!", begrüßte Christine Berndt, Filialleiterin der Thalia Buchhandlung in der Spitalerstraße am Donnerstagabend den Ehrengast. Und auch für den Ostfriesen war es ein besonderer Auftritt.

Denn erstmals stellte er den Zuschauenden sein neuestes Werk vor: Einen Bild- und Gedichtband, in dem er seinen Ottifanten einmal quer durch die Kunstgeschichte spazieren lässt.

"Alles fängt in den Höhlen von Ostfriesland an", erklärt der 75-Jährige im Gespräch mit Bernd Eilert (74). "Und es endet in der Moderne." Bis zu Banksy und Co. schaffen es die beiden bei ihrem knapp einstündigen Gespräch auf der Bühne allerdings nicht.

Denn Otto versteht es, sich und sein Publikum mit dem ein oder anderen Intermezzo an lustigen Gedankenbildern, Liedern und seinen bekannten Blödeleien ordentlich zu verzetteln. Nicht nur einmal spuckt er Wasser in Richtung der ersten Sitzreihen. "Das ist jetzt genau meine Spritzrichtung, tut mir leid ...". Dazu stimmt er sein "Zehn kleine Ottifanten" an oder lässt sich zu seiner "Inselpredigt" hinreißen.

Doch auch seine Liebe zur Kunst kommt natürlich nicht zu kurz ...